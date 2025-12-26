River reactiva el mercado tras Navidad: cómo están las gestiones por los refuerzos que pidió Gallardo

Luego del parate por Navidad, River volverá a meterse de lleno en el mercado de pases y en las próximas horas reanudará las negociaciones por los jugadores que Marcelo Gallardo marcó como prioridades para reforzar el plantel de cara a 2026. La intención de la dirigencia es avanzar en las conversaciones ya iniciadas y, si es posible, cerrar alguna incorporación antes del arranque formal de la pretemporada.

Con Fausto Vera y Aníbal Moreno ya incorporados, el foco principal está puesto en las tratativas con San Lorenzo por Jhohan Romaña y Elías Báez. Por el defensor colombiano, River ya presentó una oferta de dos millones de dólares por el 50% del pase, además de la cesión de Sebastián Boselli, mientras que por el lateral izquierdo se evalúa la mejor manera de incluirlo dentro de la misma negociación entre ambos clubes.

En paralelo, tras las complicaciones surgidas por Santino Andino, el nombre que sigue en carpeta es el de Tadeo Allende. El mediocampista ofensivo cordobés pertenece al Celta y viene de jugar a préstamo en Inter Miami, donde tuvo un rol destacado en el equipo de Lionel Messi y aportó goles importantes durante su estadía en Estados Unidos.

La posibilidad de sumar un centrodelantero, en tanto, dependerá de que aparezca una opción accesible en lo económico o de que se concrete alguna salida en el actual plantel. En River son conscientes de que incorporar un nueve de jerarquía implica una inversión elevada, por lo que el tema se analiza con cautela.

Mientras tanto, el secretario general Stefano Di Carlo se encuentra en el exterior hasta los primeros días de enero, con el objetivo de avanzar en las gestiones y, si se presenta la chance, cerrar otro refuerzo antes del inicio de los trabajos en San Martín de los Andes. El plantel profesional retomó este viernes los entrenamientos tras el descanso por las fiestas y trabajará hasta el lunes.

Fuente: TyC Sports