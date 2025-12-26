Desde ciclismo hasta finales de futsal: toda la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Durante el fin de semana del viernes 26 al domingo 28 de diciembre , que será el último del 2025, en San Juan habrá una variada oferta de eventos deportivos recreativos y/o competitivos. Todos ellos estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Ciclismo

Libres y Máster

La competencia del fin de semana será la clásica Santa Lucía – Difunta Correa. La carrera será el sábado 27 a partir de las 14 horas, con concentración y largada en Plaza de Santa Lucía. La llegada será en el Paraje Vallecito, en adyacencias del santuario a Difunta Correa. La organización corresponde a Asociación Civil Apedal San Juan, y el apoyo a Municipalidad de Santa Lucía con Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Federación Ciclista Sanjuanina

La continuidad del calendario sanjuanino de ciclismo en ruta 2025-2026 será con la carrera Cuatro Puentes. La contienda se celebrará el domingo 28, a partir de las 15 horas, con concentración, largada y llegada a metros de Parador del Ciclista, Rivadavia.

La competencia recorrerá calles de Rivadavia, Chimbas, Albardón, Angaco, 9 de Julio, Sarmiento, Pocito, entre otros departamentos. El kilometraje total rosará los 160 kilómetros. Participarán ciclistas de categoría individual, junior, sub 23, elite y máster.

La organización corresponde a Fundación Planeta Ramírez, la fiscalización a Federación Ciclista Sanjuanina, y el apoyo principal a Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte más Municipalidad de Rivadavia y Santa Lucía.

Aguas Abiertas

Desafío Punta Negra 2025

La segunda edición de esta competencia será el sábado 27 con punto de concentración en el embarcadero de Dique Punta Negra, en Zonda. Será la carrera que abra la temporada sanjuanina de la especialidad. Se espera por la participación de más de 150 nadadores, repartidos en las distancias 200, 750 y 1500 metros. Las categorías participantes van desde infantiles a máster.

Las acreditaciones serán en el propio embarcadero entre las 8 y 8:30 horas. La largada será a las 9 con 1500 metros, luego 750 y al final 200. La organización estará a cargo de Almendro Sport y Asociación de nadadores, con apoyo del Gobierno a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: el Torneo Clausura 2025 está en las finales, en categoría Reserva y Primera. Los partidos de ida se disputaron el martes 23 por la noche en el estadio Aldo Cantoni. Los cruces de vuelta están programados para este lunes 29 en la noche, también en el Coloso del Parque de Mayo.

En la ida de Reserva, La Gloria venció 6-3 a Barrios de Pie y cuenta con ventaja para el segundo encuentro. Por el lado de Primera, Huarpes le ganó 6-4 a Barrios de Pie y está al frente en la serie. De repetir victorias, ambos ganadores serán campeones; de lo contrario, habrá definición desde el punto penal.

Segunda División – Femenino: la final del torneo reducido será entre los equipos Tango y Sarmiento. El juego será este viernes 26, a las 21 horas, en cancha de Barrio CGT en Rawson. El equipo ganador jugará la gran final vs. Corazón de Jesús por el ascenso a Primera.

Patinaje Artístico

El espectáculo cierre de año de Fantasías será este domingo 28 a las 22 horas en el estadio Aldo Cantoni. El lema 2025 del evento será ‘Fantasías bajo el mar. Todo el encanto, magia y brillo del patinaje artístico’.