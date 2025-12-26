viernes 26 de diciembre 2025

Delitos Especiales

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto

El siniestro fue el 23 de diciembre por calle Mendoza (Avenida Joaquín Uñac). UFI Delitos Especiales investiga a fondo el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pasado 23 de diciembre se produjo un siniestro vial muy grave en Pocito. Una motociclista chocó con otra moto y se provocó heridas que la dejaron al borde de la muerte.

Según pudo saber este diario, la víctima quedó internada y, a casi 72 horas del hecho, su estado de salud es muy delicado, según manifestaron fuentes del caso.

El siniestro ocurrió por calle Mendoza (Avenida Joaquín Uñac) cerca de la intersección de calle 11 a unos 200 o 300m. La mujer, identificada como Lilian Oliver, circulaba por Mendoza de Norte a Sur y en el lugar antes mencionado, un motorista quiso entrar a la calle, ella no pudo esquivarlo y lo embistió.

La mujer se encuentra internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

En un principio se habló que un automovilista había chocado a la mujer. El vehículo fue buscado, pero con el correr de las horas se comprobó que nunca había participado y que el siniestro fue entre las dos motos.

El otro motorista protagonista del hecho no está detenido, pero ha sido notificado por la justicia de la causa formal.

El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal Cesar Recio.

