viernes 26 de diciembre 2025

Flagrancia

Video: haciendo equilibrio y colgado de una ventana, un ladrón protagonizó un insólito robo en Capital

El ladrón fue aprehendido por la policía en las inmediaciones. Los dueños de la heladería mostraron cómo fue el hecho y dejaron en evidencia al delincuente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladron

Un insólito episodio delictivo quedó registrado en video y terminó con un hombre detenido en Capital, luego de que ingresara a robar a una heladería trepando por una pequeña ventana y haciendo equilibrio en altura. El acusado fue identificado como Hugo Sebastián Lepez, de 42 años, oriundo de Chimbas.

Según informaron fuentes policiales, un patrullero estaba realizando recorridas de prevención y seguridad. En ese contexto, les avisaron a través del CISEM que por Avenida Ignacio de la Roza y lateral de Circunvalación, específicamente a la heladería Biscui, un hombre había ingresado y robando diferente efectos.

Desde el sistema 911 se aportaron las características del sospechoso: vestía ropa oscura, llevaba gorra y se desplazaba en una bicicleta roja, dándose a la fuga tras el robo. Al patrullar la zona, los efectivos visualizaron a un individuo con esas mismas características circulando por calle Del Bono, entre Ángel del Rojas y Cornelio Saavedra, quien transportaba un bulto oscuro de gran tamaño.

WhatsApp Image 2025-12-26 at 06.47.11

Al ser entrevistado, el sujeto exhibió de manera voluntaria el contenido de la bolsa: una balanza de color gris, aunque no pudo justificar que era suya. Ante esta situación, fue detenido.

Minutos después, llegaron al lugar los propietarios de la heladería, quienes reconocieron la balanza como suya, confirmando que se trataba del elemento faltante del comercio. Además, aportaron un insólito video en el que se observa claramente al acusado ingresar al local por una pequeña ventana y sustraer el objeto, en una maniobra que rápidamente se viralizó por lo llamativa.

Mirá el video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Haciendo equilibrio y colgado de una ventana, un ladrón protagonizó un insólito robo en Capital Un insólito episodio delictivo quedó registrado en video y terminó con un hombre detenido en Capital, luego de que ingresara a robar a una heladería trepando por una pequeña ventana y haciendo equilibrio en altura. El acusado fue identificado como Hugo Sebastián Lepez, de 42 años, oriundo de Chimbas. Más info en @tiempodesanjuan #robo #equilibrista #video #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

