Persecución de película para atrapar al "Pailón" Ruarte en Santa Lucía

Un hecho de película ocurrió este viernes en la madrugada en Santa Lucía. La Policía protagonizó una larga y peligrosa persecución para dar con un reconocido delincuente, conocido en el ambiente como “El Pailón” Ruarte. Tras varios minutos de adrenalina, el motochorro fue atrapado. Como así también, un policía de la Motorizada terminó herido ya que el malviviente lo hizo caer de su motocicleta.

Delitos Especiales Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto

Judicial Del alerta de un taxista a la condena judicial: la persecución que complicó a una pareja de Caucete

Todo este hecho ocurrió minutos después de las 00 horas. Los efectivos estaban haciendo recorridas por Avenida Libertador y Colón cuando vieron a una motociclista circular a excesiva velocidad. Estos lo persiguieron, el conductor de la moto Honda Titán 150cc, color rojo, se dio cuenta que lo seguía la policía y aceleró aún más. Ahí comenzó la persecución y se extendió por varios kilómetros y minutos.

WhatsApp Image 2025-12-26 at 08.30.15 (1)

En medio de esta persecución un policía sufrió un accidente; ya que el conductor de la Honda Titán (Ruarte) le desestabilizó con una patada. Este agente de apellido Puig sufrió diferentes lesiones, pero está fuera de peligro informaron.

Cuando aprehendieron al protagonista de la huida confirmaron que se trataba de Maximiliano Cesar Ruarte alias “El Pailón” o “Cabezón”. Un delincuente con un extenso prontuario y que tenía pedido de captura vigente.

En medio del procedimiento, desde el 911 comunicaron que una mujer había sido víctima de un asalto de un motochorro en el barrio Enoé Bravo. Este le había sacado un celular Motorola. Cuando detuvieron a Ruarte, este tenía consigo este celular.

El delincuente quedó detenido y a disposición de Flagrancia.