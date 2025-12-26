viernes 26 de diciembre 2025

Los Papá Noel y la casa "arcoíris": lo que dejó la Navidad sanjuanina en las redes

Las redes sociales fueron un escenario clave de la Navidad en San Juan, con imágenes y videos que se viralizaron por su humor y creatividad. Papá Noel “agotados” en la calle, una casa repleta de luces en Rawson y montajes con inteligencia artificial que mezclaron figuras populares y sacaron más de una sonrisa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
navidad san juan redes sociales tiktok videos

La Navidad sanjuanina no solo se vivió en las mesas familiares y los brindis de medianoche. También tuvo su propia celebración en las redes sociales, donde las ocurrencias, los personajes inesperados y la creatividad local sacaron sonrisas y cosecharon miles de reacciones.

el milagro de navidad de los sanjuaninos
El milagro de Navidad de los sanjuaninos
Imagen ilustrativa.
Con el trineo cargado

Qué regalos traerá Papá Noel a San Juan: los juguetes más elegidos y los pedidos de los adultos

Entre los posteos más comentados aparecieron varios Papá Noel recorriendo las calles de la provincia. Uno de ellos fue visto en Rawson, sentado y visiblemente cansado, como si hubiera terminado una larga noche de reparto de regalos no solo en San Juan, sino en todo el mundo. La imagen rápidamente se viralizó, con comentarios que mezclaron humor y ternura.

Otro Santa Claus fue captado por el usuario de TikTok juankatorres13, quien lo encontró sentado en una parada de colectivo. Según relató el propio internauta, el trineo se le había “fundido”, por lo que decidió ayudarlo regalándole 2.000 pesos. El gesto, filmado y compartido, sumó miles de visualizaciones y reacciones.

La decoración también tuvo su lugar destacado. La usuaria naniii.q mostró lo que muchos definieron como la casa con más espíritu navideño de la provincia: una vivienda de Rawson completamente iluminada, con luces de colores y adornos que transformaron la fachada en un verdadero espectáculo nocturno.

Y como broche final, no faltó la cuota de humor digital y tecnología. A través de inteligencia artificial, apareció una imagen que reunió a figuras imposibles de juntar en la vida real: Hugo “el Negro” de Omega, Messi, Donald Trump, Davoo Xeneize y Bizarrap, todos compartiendo escena en una postal tan absurda como viral.

image
image
image
image
