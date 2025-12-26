Los Papá Noel y la casa "arcoíris": lo que dejó la Navidad sanjuanina en las redes

La Navidad sanjuanina no solo se vivió en las mesas familiares y los brindis de medianoche. También tuvo su propia celebración en las redes sociales, donde las ocurrencias, los personajes inesperados y la creatividad local sacaron sonrisas y cosecharon miles de reacciones.

Entre los posteos más comentados aparecieron varios Papá Noel recorriendo las calles de la provincia. Uno de ellos fue visto en Rawson, sentado y visiblemente cansado, como si hubiera terminado una larga noche de reparto de regalos no solo en San Juan, sino en todo el mundo. La imagen rápidamente se viralizó, con comentarios que mezclaron humor y ternura.

Otro Santa Claus fue captado por el usuario de TikTok juankatorres13, quien lo encontró sentado en una parada de colectivo. Según relató el propio internauta, el trineo se le había “fundido”, por lo que decidió ayudarlo regalándole 2.000 pesos. El gesto, filmado y compartido, sumó miles de visualizaciones y reacciones.

La decoración también tuvo su lugar destacado. La usuaria naniii.q mostró lo que muchos definieron como la casa con más espíritu navideño de la provincia: una vivienda de Rawson completamente iluminada, con luces de colores y adornos que transformaron la fachada en un verdadero espectáculo nocturno.

Y como broche final, no faltó la cuota de humor digital y tecnología. A través de inteligencia artificial, apareció una imagen que reunió a figuras imposibles de juntar en la vida real: Hugo “el Negro” de Omega, Messi, Donald Trump, Davoo Xeneize y Bizarrap, todos compartiendo escena en una postal tan absurda como viral.

