Violento episodio en Mendoza: investigan un femicidio seguido de suicidio por la muerte de una pareja

Un hecho de extrema violencia ocurrido en Mendoza generó conmoción este martes en la localidad de Palmira, departamento de San Martín. Dentro de una vivienda del barrio Belgrano, la Policía encontró sin vida a una mujer y a su pareja. La principal hipótesis que investiga la Justicia es la de un femicidio seguido de suicidio.

Un video que unió a Cuyo y el Norte Con "Insultos Cuyanos": el yarco mostró una escena cotidiana, se volvió viral y unió a San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja

Las víctimas fueron identificadas como Nadia Janet Sosa y Franco Ismael Mancalla , quienes mantenían una relación desde hacía cerca de dos años. La mujer era madre de dos hijos, quienes no se encontraban en el domicilio al momento del trágico hallazgo.

La intervención policial se inició luego de que la madre de Sosa denunciara la falta de contacto con su hija durante dos días. Ante la preocupación, un familiar se acercó a la vivienda y, al no obtener respuestas, logró ingresar por el patio trasero tras romper una ventana desde el techo.

Desde el interior, observó los cuerpos tendidos en el suelo, con manchas de sangre y un fuerte olor, lo que hizo suponer que las muertes se habían producido varias horas antes.

Bajo las directivas del fiscal Gustavo Jadur, efectivos policiales constataron que ambos presentaban heridas de arma blanca. En el caso de la mujer, los peritos detectaron múltiples cortes en el rostro y lesiones en distintas partes del cuerpo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento.

De acuerdo a las primeras pericias, no se habrían encontrado signos de participación de terceras personas. Los investigadores sostienen que el hombre habría atacado a su pareja y luego se habría quitado la vida.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, junto a autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Cuerpo Médico Forense.

Vecinos del barrio indicaron que durante la madrugada del domingo, cerca de las 2, se escuchó una fuerte discusión dentro de la vivienda. Ese episodio es analizado como un posible antecedente inmediato del crimen.