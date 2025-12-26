El kirchnerismo mendocino rompió con los intendentes y va por afuera del PJ en las elecciones

El kirchnerismo mendocino competirá por afuera del Partido Justicialista (PJ) en las elecciones municipales del 22 de febrero. A través de los sellos Unidad Popular y Partido Federal, inscribió la Alianza Manso Frente Mendocino para presentar candidatos en los departamentos de Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Luján de Cuyo.

Fin de año Asesinan a cuchilladas a un joven en una pelea callejera: hay dos detenidos por el crimen

Ni con las fuerzas del cielo Catequesis, a marzo: el insólito error de la diputada libertaria Juliana Santillán en su mensaje por Navidad

A su vez, en San Rafael formarán la alianza San Rafael Futuro. De esta manera, La Cámpora y otros espacios aliados presentarán candidatos propios en estas seis comunas para los comicios donde se elegirán concejales. En cuatro de esos departamentos gobierna el peronismo, por lo que el kirchnerismo competirá directamente contra los intendentes Matías Stavanato, Omar Félix, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta.

La drástica decisión se tomó luego de que la conducción del PJ definiera las listas de candidatos a concejales que presentará el partido en las elecciones municipales, relegando a los dirigentes kirchneristas.

Este viernes 26 de diciembre vencía el plazo de la prórroga que estableció la Junta Electoral Provincial para incribir las alianzas que competirán en las elecciones del 22 de febrero en los seis departamentos que desdoblaron sus comicios de los provinciales.

Ruptura peronista

A último momento se presentó la alianza entre el Partido Federal y Unidad Popular. El sello de este último partido había sido reflotado a mediados de año por dirigentes que responden a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, líder del kirchnerismo provincial.

En esa oportunidad se especulaba con que la referente de La Cámpora en Mendoza podría utilizar ese partido para competir por afuera del PJ, en medio de las tensiones internas para el armado de listas de diputados nacionales y legisladores provinciales.

El sector que lidera Anabel Fernández Sagasti competirá contra los candidatos del PJ, cuyo presidente es Emir Félix.

Finalmente hubo un acuerdo de unidad entre la conducción justicialista, encabezada Emir Félix y otros intendentes peronistas, y el kirchnerismo mendocino para las elecciones de octubre.

No obstante, la tregua interna no se prorrogó para el turno de las municipales y el sector que conduce el PJ modificó la carta orgánica y evitar internas partidarias para definir las listas de candidatos a concejaales en Maipú, La Paz, Santa Rosa, San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo.

En ese armado dejaron afuera a los dirigentes kirchneristas, lo que generó malestar en las filas del espacio liderado por Fernández Sagasti. Desde este sector presentaron una impugnación ante la Justicia Electoral, demanda que fue rechazada, confirmando el proceso de selección de candidatos dispuesto por la dirigencia del PJ.

Ante este revés, el kirchnerismo mendocino decidió romper con la conducción justicialista y presentar candidatos a concejales por afuera del PJ en las elecciones del 22 de febrero, compitiendo abiertamente contra los intendentes peronistas Matías Stavanato (Maipú), Omar Félix (San Rafael), Flor Destéfanis (La Paz) y Fernando Ubieta (La Paz).

El flamante espacio liderado por La Cámpora tendrá el nombre de Manso Frente Mendocino en los departamentos de Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Luján de Cuyo, mientras que en el sur provincial las listas competirán bajo San Rafael Futuro.

FUENTE: MDZ