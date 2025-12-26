viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clave

El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 y comenzó el debate por los artículos

El proyecto avanzó en el recinto, pero ahora el foco está puesto en los artículos más sensibles, cuyo eventual cambio podría obligar a que el Presupuesto vuelva a Diputados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-26 at 9.21.04 PM

El Senado de la Nación aprobó este jueves en general el Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo y avanzó luego con el tratamiento en particular de los artículos, una instancia decisiva para que el proyecto quede sancionado sin necesidad de regresar a la Cámara de Diputados.

Lee además
el senado define hoy el destino del presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
Día clave

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal
presupuesto 2026: como reasignara partidas el gobierno para mantener el deficit 0
Congreso

Presupuesto 2026: cómo reasignará partidas el gobierno para mantener el déficit 0

La votación general fue ampliamente favorable al oficialismo: el plan de gastos obtuvo 46 votos afirmativos, 25 negativos y una sola abstención, reflejando el respaldo no solo del bloque libertario sino también de sectores de la oposición dialoguista. Con este resultado, el Gobierno de Javier Milei dio un paso clave para cerrar el año legislativo con una de sus principales herramientas de gestión aprobadas.

La sesión especial comenzó pasadas las 12:20, en el marco del período extraordinario convocado por el Presidente, y se desarrolló en simultáneo con el tratamiento de otro proyecto central para la Casa Rosada: la denominada Ley de Inocencia Fiscal. El Ejecutivo buscó mostrar señales de control político y capacidad de gestión, especialmente hacia los mercados, aunque el debate dejó expuestas tensiones con distintos bloques opositores.

Tras la aprobación en general, el foco se trasladó a la discusión de los artículos más sensibles. Uno de los puntos que concentró mayor atención fue el artículo 30 del capítulo 2, vinculado al financiamiento universitario. Esta cláusula contempla la eliminación de pisos mínimos de recursos para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa, lo que había generado preocupación incluso entre aliados del Gobierno y reclamos desde varias provincias.

Pese a esas objeciones, el oficialismo logró imponer su postura. Luego de un breve debate, el artículo 30 fue aprobado con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, despejando uno de los principales obstáculos que podía complicar la sanción definitiva del Presupuesto.

Otro artículo que genera controversia es el 12, que establece nuevas exigencias para las universidades nacionales. El texto obliga a las casas de altos estudios a presentar información detallada sobre el uso de los fondos públicos y habilita la posibilidad de interrumpir transferencias en caso de incumplimientos, una medida que despertó críticas por un eventual impacto sobre la autonomía universitaria.

En cuanto a los lineamientos económicos, el Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial cercano a los 1.423 pesos por dólar hacia diciembre del próximo año. Estos supuestos macroeconómicos también fueron cuestionados por sectores de la oposición, que pusieron en duda su realismo.

Temas
Seguí leyendo

Tras la aprobación en Diputados, Javier Milei descartó vetar el Presupuesto 2026

Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

Presupuesto 2026: sin derogación de financiamiento educativo y emergencia en discapacidad, Milei podría vetar su propio proyecto

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

Presupuesto 2026: El oficialismo logró la media sanción en Diputados

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso

Agua, cruces y tensión: una sesión caliente en el Senado dejó escenas inesperadas

Aguinaldo de privados: la mayoría del comercio de San Juan cumplió, pero habrá controles a partir de enero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
unac anuncio que votara en contra del presupuesto 2026: este presupuesto desordena el pais de los argentinos
Debate

Uñac anunció que votará en contra del Presupuesto 2026: "Este presupuesto desordena el país de los argentinos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga
Grave

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga

 Imagen ilustrativa
Grave

Un exjefe de la Policía de San Juan fue asaltado en Rawson: le dieron un puntazo en el abdomen

Te Puede Interesar

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación
Justicia penal

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 y comenzó el debate por los artículos
Clave

El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 y comenzó el debate por los artículos

Aguinaldo de privados: la mayoría del comercio de San Juan cumplió, pero habrá controles a partir de enero
Medida

Aguinaldo de privados: la mayoría del comercio de San Juan cumplió, pero habrá controles a partir de enero

Choque en Ruta 279: una moto impactó contra una furgoneta y un joven terminó grave
Accidente

Choque en Ruta 279: una moto impactó contra una furgoneta y un joven terminó grave

Un camión terminó en el canal tras un error al volante y generó revuelo en Pocito
Video

Un camión terminó en el canal tras un error al volante y generó revuelo en Pocito