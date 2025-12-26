El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 y comenzó el debate por los artículos

El Senado de la Nación aprobó este jueves en general el Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo y avanzó luego con el tratamiento en particular de los artículos, una instancia decisiva para que el proyecto quede sancionado sin necesidad de regresar a la Cámara de Diputados.

La votación general fue ampliamente favorable al oficialismo: el plan de gastos obtuvo 46 votos afirmativos, 25 negativos y una sola abstención, reflejando el respaldo no solo del bloque libertario sino también de sectores de la oposición dialoguista. Con este resultado, el Gobierno de Javier Milei dio un paso clave para cerrar el año legislativo con una de sus principales herramientas de gestión aprobadas.

La sesión especial comenzó pasadas las 12:20, en el marco del período extraordinario convocado por el Presidente, y se desarrolló en simultáneo con el tratamiento de otro proyecto central para la Casa Rosada: la denominada Ley de Inocencia Fiscal. El Ejecutivo buscó mostrar señales de control político y capacidad de gestión, especialmente hacia los mercados, aunque el debate dejó expuestas tensiones con distintos bloques opositores.

Tras la aprobación en general, el foco se trasladó a la discusión de los artículos más sensibles. Uno de los puntos que concentró mayor atención fue el artículo 30 del capítulo 2, vinculado al financiamiento universitario. Esta cláusula contempla la eliminación de pisos mínimos de recursos para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa, lo que había generado preocupación incluso entre aliados del Gobierno y reclamos desde varias provincias.

Pese a esas objeciones, el oficialismo logró imponer su postura. Luego de un breve debate, el artículo 30 fue aprobado con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, despejando uno de los principales obstáculos que podía complicar la sanción definitiva del Presupuesto.

Otro artículo que genera controversia es el 12, que establece nuevas exigencias para las universidades nacionales. El texto obliga a las casas de altos estudios a presentar información detallada sobre el uso de los fondos públicos y habilita la posibilidad de interrumpir transferencias en caso de incumplimientos, una medida que despertó críticas por un eventual impacto sobre la autonomía universitaria.

En cuanto a los lineamientos económicos, el Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial cercano a los 1.423 pesos por dólar hacia diciembre del próximo año. Estos supuestos macroeconómicos también fueron cuestionados por sectores de la oposición, que pusieron en duda su realismo.