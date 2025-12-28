"Chiqui" Tapia, ¿con más problemas?: sacan a la luz una investigación sobre fondos que la AFA habría desviado a Estados Unidos por US$42.000.000

El manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia , volvió a quedar bajo la lupa tras la publicación de una investigación del diario La Nación que reconstruye una compleja operatoria financiera internacional, con movimientos millonarios y destinos que generan interrogantes.

Felices En medio del escándalo con la AFA, se casó el hijo de Chiqui Tapia: la pomposa boda de Iván y Micaela y las fotos del festejo

En Chimbas y Capital Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Según reveló el medio de tirada nacional, una empresa radicada en Estados Unidos fue autorizada por la AFA para centralizar la recaudación de ingresos en el exterior. En los últimos cuatro años, esa firma habría administrado más de 260 millones de dólares en cuentas bancarias norteamericanas, aunque una parte significativa de esos fondos no habría regresado a la entidad del fútbol argentino. De acuerdo con los registros analizados, al menos 42 millones de dólares fueron transferidos a sociedades constituidas en el estado de Florida que no registran empleados ni actividad comercial declarada.

image Infografía: La Nación.

La investigación, basada en documentación bancaria confidencial de Estados Unidos y expedientes judiciales y comerciales en la Argentina, también señala que otros 109,9 millones de dólares fueron enviados a un agente de valores con sede en Uruguay, que a su vez utilizó un vehículo financiero radicado en las Islas Vírgenes Británicas para la custodia del dinero. En paralelo, se detectaron gastos asociados a consumos de alto nivel en distintos países, que incluyen traslados en aviones privados, alquiler de yates, residencias temporarias, vehículos de alta gama y eventos exclusivos.

Ni Tapia ni el tesorero de la AFA aparecen mencionados de manera directa en los documentos bancarios, pero La Nación advierte que varios movimientos coinciden temporalmente con viajes oficiales, compromisos institucionales de la entidad o actividades de la Selección Argentina. Además, en los registros figuran transferencias vinculadas a familiares de directivos y a sociedades en las que participaron autoridades de la casa madre del fútbol.

image Javier Faroni y Erica Gillette aparecen como firmantes en una cuenta de TourProdEnter en JP Morgan Chase Bank. Imagen: La Nación.

El eje de la operatoria, siempre según el diario, es TourProdEnter LLC, una empresa creada en Florida en 2021 que pocos meses después fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. La firma quedó a cargo de cobrar ingresos por sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos, pagar compromisos fuera del país y girar excedentes a la Argentina, una vez descontadas sus comisiones. En ese rol, llegó a concentrar fondos en al menos cuatro bancos estadounidenses.

image Erica Gillette aparece como contacto principal en la cuenta de TourProdEnter del Citibank. Imagen: La Nación.

Parte del dinero canalizado por TourProdEnter habría terminado en cuatro sociedades registradas en Florida, que operan desde direcciones asociadas a oficinas virtuales y cuyos responsables serían personas radicadas en Bariloche, con empleos en relación de dependencia, antecedentes de deudas financieras e incluso una quiebra judicial previa, siempre de acuerdo a la reconstrucción de La Nación. Estas características llevaron al medio a plantear la hipótesis de sociedades “vehículo” utilizadas para desviar fondos.

Consultados por el diario, los responsables de TourProdEnter evitaron responder preguntas, aunque allegados sostuvieron que la empresa actúa como agente de cobro y pago dentro de un contrato aprobado por la AFA. Desde el agente financiero uruguayo involucrado, en tanto, aseguraron que las operaciones cumplieron con la normativa vigente y que fueron utilizadas como alternativa ante las restricciones cambiarias argentinas.

image Transferencia de TourProdEnter a Soagu Services. Imagen: La Nación.

Al cierre de la investigación, La Nación indicó que intentó obtener la versión de Claudio “Chiqui” Tapia sobre las operaciones descriptas, pero no recibió respuesta.

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

En el medio de un enfrentamiento político entre el mileísmo y el sanjuanino y presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se conoció la declaración jurada del hombre más poderoso del fútbol argentino. Los datos sobre el patrimonio del dirigente son públicos porque es presidente del Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), que se encarga del procesamiento de la basura de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. El documento revela que Tapia recibe 818 millones de pesos al año en concepto de ingresos, incluyendo su labor en el Ceamse y en la vicepresidencia segunda de la Conmebol. El patrimonio inmobiliario del “Chiqui” está integrado por siete propiedades, entre ellas dos en San Juan. En la declaración, no se detalla dónde están los inmuebles ni cómo son pero Tiempo de San Juan te los muestra por primera vez: se trata de una casa sobre Falucho y una finca de 5.195 metros cuadrados sobre calle Necochea, valuada en $153.708. En Catastro aparece un tercer inmueble a su nombre, pero no está claro si ese predio le pertenece a Tapia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Entre las propiedades que figuran en la declaración jurada de Tapia se detalla una casa en Beccar (valuada en US$15.740.190,05), una vivienda en Río Luján (cotizada en $3.265.421), un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (tasado en $1.084.787), una casa en Cañada, provincia de Buenos Aires, (valorizada en $387.650), una segunda propiedad en Río Luján adquirida por un préstamo y cuyo avalúo fiscal es de $1.450.377.

Los bienes en San Juan que declaró el dirigente deportivo son dos. Por un lado, una casa ubicada en calle Falucho, en Concepción, cuyo avalúo fiscal es de $250.673. Esa vivienda es la residencia familiar, en la que habitó el Chiqui hasta que decidió irse a Buenos Aires a probar suerte a muy corta edad. La casa tiene una fachada humilde y es visitada por Tapia cada vez que viene a San Juan. Son pocos los vecinos que conocían que el Chiqui vivió en su tierna juventud en ese lugar, que ahora es uno de los bienes declarados por el presidente de la AFA.

image El frente de la casa de Calle Falucho declarada en Catastro

El otro inmueble declarado por Tapia es un terreno ubicado en calle Necochea, al norte de calle Rodríguez, Chimbas. Se trata de una de un lote de 5.195 metros cuadrados, en el que se puede ver una construcción antigua, una más nueva, una pileta y también espacios verdes con parrales cuidados y en buen estado. En el documento patrimonial el predio tiene un avalúo fiscal de $153.708. En octubre del 2024, ingresaron a robar al lugar y fue la familia del Presidente de la AFA la que denunció el delito en la sede de la comisaría 17°. Se llevaron materiales de construcción y herramientas.

image

En Catastro figura a nombre de Tapia un terreno colindante a la finca de calle Necochea. Tiene seis hectáreas: gran parte de ese lote está vacío, en otro sector se está construyendo una pileta, también se visualiza un galpón y una serie de construcciones en mal estado.