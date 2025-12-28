domingo 28 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado de pases

Incógnita por el futuro de Mastantuono en el Real Madrid: ¿Se va?

El futuro inmediato de Franco Mastantuono en el Real Madrid vuelve a estar en el centro de la escena del fútbol europeo. Medios especializados aseguran que la mayor presencia de Rodrygo en el sector derecho del ataque influyó en la disminución de minutos del argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mastantuono

El futuro inmediato de Franco Mastantuono en el Real Madrid vuelve a estar en el centro de la escena del fútbol europeo. El periodista especializado Fabrizio Romano deslizó que el club español analiza la posibilidad de ceder a préstamo al joven mediocampista argentino en el mercado de enero, aunque dejó en claro que tanto la dirigencia como el entrenador Xabi Alonso lo consideran una pieza clave del proyecto deportivo.

Lee además
presion cero, ilusion intacta: lichi sisterna y el dakar que lo pone al lado del multicampeon kevin benavides video
Otra aventura en el desierto

"Presión cero, ilusión intacta": Lichi Sisterna y el Dakar que lo pone al lado del multicampeón Kevin Benavides
el impactante nocaut de bamba niang, el senegales que vende en la calle y suena con pelear por argentina
Boxeo

El impactante nocaut de Bamba Niang, el senegalés que vende en la calle y sueña con pelear por Argentina

Mastantuono llegó al Real Madrid en agosto de 2025, con apenas 18 años. Fue presentado oficialmente el 14 de agosto y debutó en el primer equipo cinco días después. En sus primeros meses sumó 11 partidos, reflejo de la confianza inicial depositada por el cuerpo técnico.

Sin embargo, la adaptación al fútbol europeo no resultó sencilla. Según publicó el diario español As, el ex River Plate perdió protagonismo con el correr de la temporada 2025. En los últimos dos meses acumuló 157 minutos en apenas tres encuentros y permaneció en el banco de suplentes en cinco oportunidades.

El medio madrileño explicó que la mayor presencia de Rodrygo en el sector derecho del ataque influyó en la disminución de minutos del argentino. “De titular casi desde que aterrizó a suplente en los últimos tiempos”, señaló As, aunque remarcó que recuperar a Mastantuono es una prioridad para el club.

En ese contexto, Romano precisó que la cesión aparece como una alternativa para que el futbolista sume rodaje, sin perder el vínculo con la institución. Según remarcó, el Real Madrid no contempla una transferencia definitiva.

Temas
Seguí leyendo

"Chiqui" Tapia, ¿con más problemas?: sacan a la luz una investigación sobre fondos que la AFA habría desviado a Estados Unidos por US$42.000.000

Un verdugo de Boca compró el pase de un sanjuanino por una cifra millonaria

Gustavo Costas renovó y es eterno en Racing: "Sigo en el lugar que quiero"

El particular consejo de Borja para las fiestas: "Cuídense que todo está caro, hasta el cajón"

Un futbolista africano murió en pleno partido luego de tragar una moneda

Con el sanjuanino Agustín Ladstatter, San Lorenzo arrancó la pretemporada: el mensaje claro al presidente

Un carnicero quedó atónito tras atender a Franco Colapinto

Las fotos de los jugadores de Boca en el casamiento de Kevin Zenón y Sol Amsler

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un verdugo de boca compro el pase de un sanjuanino por una cifra millonaria
Fuerte apuesta

Un verdugo de Boca compró el pase de un sanjuanino por una cifra millonaria

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación
Sorprendido

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció
Grave

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna
Tras las lluvias

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan
SMN

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan

Te Puede Interesar

Artífice de la Alianza Francesa, alma máter del auditorio y la vieja del Docke: las mil vidas de Carmen Renard y los documentos inéditos video
Historias

Artífice de la Alianza Francesa, alma máter del auditorio y "la vieja del Docke": las mil vidas de Carmen Renard y los documentos inéditos

Por David Cortez Vega
Presión cero, ilusión intacta: Lichi Sisterna y el Dakar que lo pone al lado del multicampeón Kevin Benavides video
Otra aventura en el desierto

"Presión cero, ilusión intacta": Lichi Sisterna y el Dakar que lo pone al lado del multicampeón Kevin Benavides

Hablaron sobre el impactante hallazgo de un tesoro de oro y plata en San Juan: ¿realidad o inocencia?
Minería

Hablaron sobre el impactante hallazgo de un tesoro de oro y plata en San Juan: ¿realidad o inocencia?

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Murió un hermano del cortista Guillermo De Sanctis a los 77 años