Incógnita por el futuro de Mastantuono en el Real Madrid: ¿Se va?

El futuro inmediato de Franco Mastantuono en el Real Madrid vuelve a estar en el centro de la escena del fútbol europeo. El periodista especializado Fabrizio Romano deslizó que el club español analiza la posibilidad de ceder a préstamo al joven mediocampista argentino en el mercado de enero , aunque dejó en claro que tanto la dirigencia como el entrenador Xabi Alonso lo consideran una pieza clave del proyecto deportivo .

Mastantuono llegó al Real Madrid en agosto de 2025 , con apenas 18 años. Fue presentado oficialmente el 14 de agosto y debutó en el primer equipo cinco días después. En sus primeros meses sumó 11 partidos , reflejo de la confianza inicial depositada por el cuerpo técnico.

Sin embargo, la adaptación al fútbol europeo no resultó sencilla. Según publicó el diario español As, el ex River Plate perdió protagonismo con el correr de la temporada 2025. En los últimos dos meses acumuló 157 minutos en apenas tres encuentros y permaneció en el banco de suplentes en cinco oportunidades.

El medio madrileño explicó que la mayor presencia de Rodrygo en el sector derecho del ataque influyó en la disminución de minutos del argentino. “De titular casi desde que aterrizó a suplente en los últimos tiempos”, señaló As, aunque remarcó que recuperar a Mastantuono es una prioridad para el club.

En ese contexto, Romano precisó que la cesión aparece como una alternativa para que el futbolista sume rodaje, sin perder el vínculo con la institución. Según remarcó, el Real Madrid no contempla una transferencia definitiva.