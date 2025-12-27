sábado 27 de diciembre 2025

Horror

Un futbolista africano murió en pleno partido luego de tragar una moneda

Se trata de Igiraneza Aimé Gueric, jugador de Les Guêpiers du Lac de la segunda división de Burundi. El motivo estaría vinculado a una antigua tradición, que se la asocia con magia y amuletos de protección espiritual.

Igiraneza Aimé Gueric, futbolista de Les Guêpiers du Lac, perdió la vida durante un partido de la segunda división de Burundi luego de desplomarse en el campo de juego tras ponerse una moneda en la boca e ingerirla accidentalmente, según reportes locales, en un hecho de suma conmoción e incredulidad. La misma le habría obstruido las vías respiratorias y pese a que el cuerpo médico actuó de inmediato, no pudieron salvarlo.

En primera instancia, se le habrían practicado maniobras de RCP dentro del césped, pero luego lo trasladaron hacía el hospital más cercano a la cancha de fútbol. Por desgracia, Gueric falleció en el camino dentro de la ambulancia. "A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos en el campo, el jugador falleció durante el traslado al hospital", informaron desde la Federación Burundesa de Fútbol.

De momento, no se revelaron las causas exactas de su muerte, pero el hecho relacionado con la moneda estaría vinculado a una especie de ritual o tradición antigua de la zona conocida como "gris-gris". Supuestamente, esto se asocia con la magia y amuletos que sirven para la protección espiritual que algunos deportistas realizan en la previa a competir.

"En estos momentos dolorosos, la Federación Burundesa de Fútbol envía sus más sinceras condolencias a la familia del jugador, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la familia del fútbol burundés. Que su alma descanse en paz", indica el triste comunicado de la Federación.

Se cree que Gueric habr&iacute;a ingerido una moneda de 50 francos de Ruanda, naci&oacute;n que form&oacute; parte de Burundi hasta que ambas se independizaron en los a&ntilde;os 60.

Se cree que Gueric habría ingerido una moneda de 50 francos de Ruanda, nación que formó parte de Burundi hasta que ambas se independizaron en los años 60.

