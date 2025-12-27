sábado 27 de diciembre 2025

Viral en redes

El particular consejo de Borja para las fiestas: "Cuídense que todo está caro, hasta el cajón"

El ex jugador de River se encuentra disfrutando las vacaciones en su pueblo y cerca de las redes, les dejó un consejo especial a sus seguidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-12-27 182309

Miguel Angel Borja puso punto final a su etapa como jugador de River. Después de 159 partidos y 62 goles, el Colibrí se prepara para una nueva etapa en su carrera. En este contexto, tendría todo arreglado para ser nuevo jugador del Cruz Azul. Antes de partir a México, el delantero compartió en redes un video con un mensaje especial para estas fechas.

Borja disfruta de sus días libres en su tierra natal de Tierralta. En Colombia, ese lugar es característico por ser un lugar de gente campesina, que se dedica a la siembra y demás actividades relacionadas al campo. Por eso, en el video, la persona que está junto al delantero arranca diciendo: "Campesino que se respete".

Ahí mismo, el punta hizo una especial reflexión: "Deje la locura, por ahí en moto y uno no esta bien, hombre. Cuide su salud, porque andan por ahí de locos sin cascos... sin sentido, quédense en su casa. Si van a viajar vea, entreguen la llave. Disfrute de su familia de sus hijos, cuídense porque todo está caro, hasta el cajón. Bendiciones gente. Aquí estamos, campesino que se respete, con cucharita vea...".

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2005028965422125396&partner=&hide_thread=false
Temas
