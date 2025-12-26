Fue compañero de un campeón del mundo, tiene una Copa Sudamericana y se suma como refuerzo de San Martín

San Martín mueve fichas fuertes y empieza a mostrar sus cartas para lo que viene. En las últimas horas se confirmó la llegada de Gabriel Hachen, mediocampista ofensivo con recorrido, presencia y un currículum que no pasa desapercibido en la categoría. Fue compañero de un campeón del mundo y levantó la Copa Sudamericana.

El nuevo refuerzo verdinegro cuenta con un pasado destacado en el fútbol argentino: vistió las camisetas de Platense y San Martín de Tucumán, donde fue pieza importante en distintos procesos, y supo consolidarse como un jugador de buen pie, visión y capacidad para hacerse cargo de la pelota en momentos clave.

Hachen también pasó por Newell's, Atlante, Dorados Sinaloa, FC Juárez, Independiente y Audax Italiano

Pero uno de los hitos más resonantes de su carrera llegó a nivel internacional. Hachen formó parte del plantel que se consagró campeón de la Copa Sudamericana, una estrella que pocos jugadores de la Primera Nacional pueden exhibir. En aquel equipo compartió vestuario con Enzo Fernández, el ex River que años más tarde se consagraría campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El Verdinegro suma experiencia, en una búsqueda de revancha, protagonismo y un salto de calidad para recuperar su plaza en Primera División.