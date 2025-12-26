viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Quién es?

Fue compañero de un campeón del mundo, tiene una Copa Sudamericana y se suma como refuerzo de San Martín

El jugador vestirá los colores del Verdinegro en le Primera Nacional. Su pasado como campeón, pieza clave, presencia y etiqueta para este San Martín hambriento de revancha. De quién se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
UVGUN0uHj_860x575__1

San Martín mueve fichas fuertes y empieza a mostrar sus cartas para lo que viene. En las últimas horas se confirmó la llegada de Gabriel Hachen, mediocampista ofensivo con recorrido, presencia y un currículum que no pasa desapercibido en la categoría. Fue compañero de un campeón del mundo y levantó la Copa Sudamericana.

Lee además
los interrogantes en san martin: dos refuerzos para un mismo puesto y ¿un soldado del ascenso que pierde terreno?
Rearmado

Los interrogantes en San Martín: dos refuerzos para un mismo puesto y ¿un soldado del ascenso que pierde terreno?
los numeros de valentino guarnieri, el rey de la rotax en el karting sanjuanino
Deporte motor

Los números de Valentino Guarnieri, el rey de la Rotax en el karting sanjuanino

El nuevo refuerzo verdinegro cuenta con un pasado destacado en el fútbol argentino: vistió las camisetas de Platense y San Martín de Tucumán, donde fue pieza importante en distintos procesos, y supo consolidarse como un jugador de buen pie, visión y capacidad para hacerse cargo de la pelota en momentos clave.

Hachen también pasó por Newell's, Atlante, Dorados Sinaloa, FC Juárez, Independiente y Audax Italiano

Pero uno de los hitos más resonantes de su carrera llegó a nivel internacional. Hachen formó parte del plantel que se consagró campeón de la Copa Sudamericana, una estrella que pocos jugadores de la Primera Nacional pueden exhibir. En aquel equipo compartió vestuario con Enzo Fernández, el ex River que años más tarde se consagraría campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El Verdinegro suma experiencia, en una búsqueda de revancha, protagonismo y un salto de calidad para recuperar su plaza en Primera División.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CASanMartinSJ/status/2004669978361151754?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

"Siento mucho odio hacia los argentinos": las explosivas declaraciones de un ex jugador de Francia

El llamado inesperado que sacudió el mercado de Boca: los dos gigantes que sondearon a Brian Aguirre

River reactiva el mercado tras Navidad: cómo están las gestiones por los refuerzos que pidió Gallardo

Desde ciclismo hasta finales de futsal: toda la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?

River enciende el 'modo pretemporada' con dos destinos y amistosos confirmados

Furor por "Lady Shaq", la sensación del básquet universitario de Estados Unidos

El ataque que sufrió una estrella del ciclismo que le dio prestigio a la Vuelta a San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
renuncio el preparador fisico de la seleccion argentina en la previa del ano mundialista: ¿paez tambien pega el portazo?
Bombazo en el hockey sobre patines

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Te Puede Interesar

Explotación sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 años
Grave sospecha

Explotación sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 años

Por Redacción Tiempo de San Juan
En medio de la suba récord mundial, el precio del oro aumentó casi el doble en un año en San Juan: qué pasó con la demanda en las joyerías
Repercusiones

En medio de la suba récord mundial, el precio del oro aumentó casi el doble en un año en San Juan: qué pasó con la demanda en las joyerías

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón
Imágenes sensibles

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón

Imputaron al Chiqui Tapia y Toviggino por una millonaria deuda previsional en la AFA
Avanza la causa

Imputaron al "Chiqui" Tapia y Toviggino por una millonaria deuda previsional en la AFA

El sistema de “encapsulamiento” organiza a los vehículos en paradores estratégicos antes de avanzar hacia el paso Cristo Redentor, con el objetivo de evitar demoras y situaciones de riesgo en la alta montaña al cruzar a Chile.
Para tener en cuenta

Lo que deben saber los sanjuaninos que van a Chile: así funciona el "encapsulamiento" para cruzar por Mendoza