sábado 27 de diciembre 2025

Regreso

Con el sanjuanino Agustín Ladstatter, San Lorenzo arrancó la pretemporada: el mensaje claro al presidente

El equipo de Boedo puso primera a los entrenamientos en medio de su caótica situación institucional. Los nombres que no se presentaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Lorenzo arrancó la pretemporada este sábado, en medio de su caótica situación institucional, y empieza a transitar un poco de normalidad luego de que Sergio Costantino fuera elegido como presidente de la Comisión Directiva transitoria, tras la acefalía que se decretó y dejó afuera del club a Marcelo Moretti.

El ex mediocampista Carlos Sánchez, hoy director de fútbol, fue el encargado de presentarle al plantel al nuevo mandatario, que ya era parte de la dirigencia, junto a otras autoridades, como Valeria Carta Moglietta (vicepresidenta) y Martín Saiz (secretario).

“Le vamos a poner corazón, ganas y sentimiento para ordenar el club. Si logramos formar un equipo de trabajo unido, y manejarnos con honestidad, estoy seguro que podemos lograrlo”, dijo el presidente, según publicó el club en sus redes.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias porque en el arranque de los entrenamientos Damián Ayude contó con la ausencia de seis futbolistas. Nery Domínguez, Jhohan Romaña, Emanuel Cecchini y Andrés Vombergar estuvieron ausentes con autorización del cuerpo técnico. En tanto, Facundo Altamirano y Diego Herazo no estarán presentes hasta tanto se resuelva su situación contractual.

Cabe remarcar que Romaña es buscado por River y desde el club hay una promesa de venta con él, aunque por el momento no hubo avances concretos. El plantel volverá a entrenarse este domingo, en doble turno, también en Ciudad Deportiva.

