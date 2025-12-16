martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

La camioneta que trasladaba a Moretti atropelló a un hincha de San Lorenzo a la salida del estadio

Un fanático del Ciclón denunció que el vehículo que llevaba al presidente lo embistió cuando se retiraba del Nuevo Gasómetro en bicicleta. "Un hijo de p...", dijo en su relato a la prensa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hincha de San Lorenzo denunció que la camioneta que trasladaba a Marcelo Moretti, presidente del club, lo atropelló cuando se retiraba del Nuevo Gasómetro tras la reunión de la comisión directiva."Con todas las denuncias que tiene, esto es lo más mínimo", expresó el joven en TyC Sports.

Lee además
el sanjuanino manu armoa denuncio un hecho de racismo y la federacion argentina pidio sanciones
Reclamo

El sanjuanino Manu Armoa denunció un hecho de racismo y la Federación Argentina pidió sanciones
por decision judicial, un partido en caucete se jugara a puertas cerradas
Fallo

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas

Tras el cónclave en el palco del Pedro Bidegain, que pasó a cuarto intermedio y se interrumpió al mediodía, el vehículo (en el que el mandatario viajaba como acompañante) embistió a un joven que iba en bicicleta en las inmediaciones del estadio.

El hincha, cuyo nombre es Lucas, denunció el siniestro vial ante oficiales de la policía de la Ciudad que estaban en la cancha. Además, se llevaron la bicicleta.

En diálogo con TyC Sports, el joven relató cómo sucedió todo. "Yo estaba parado. Vi que salió desde allá la camioneta roja. Cuando bajo a la calle, veo que viene de frente. Lo seguí 200 metros, hasta donde termina el club. Cuando llego, me paro en la puerta del acompañante. Manejaba otra persona, con chomba blanca Atomik. No sé quién era, no lo reconocí. Sí que era Moretti el acompañante", contó.

"Lo empecé a putear, le golpeo la ventana, el espejito del auto. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo. Cuando hace marcha atrás, dobla a la derecha y me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo, la punta de los dedos", explicó. Y agregó: "Yo lo estaba puteando y él, desde el otro lado de la ventanilla, subía me hacía así (NdR: levanta el pulgar). Un hijo de p...".

Además, el joven confirmó que le tomaron los datos para hacer una denuncia, aunque no cree que afecte al mandatario. "Me tomaron los datos. Con todas las denuncias que tiene, esto es lo más mínimo. Si no hicieron nada con todo lo que tiene, menos con esto".Y dejó en claro su bronca por la situación institucional: "Más que nada por el club, me chupa un huevo la bicicleta. Es lo material. El tema es esto, que lo vienen haciendo hace tiempo y no les importa nada".

La reunión de comisión directiva de San Lorenzo, donde se esperaba definiciones trascendentales sobre el futuro institucional, se interrumpió al mediodía y pasó a un cuarto intermedio porque nueve directivos -incluyendo Marcelo Moretti- estaban citados para ir a declarar ante la Justicia por haber incumplido con el plazo de 15 días para convocar al cónclave.

Cuando llegó a la Fiscalía en San Telmo, el presidente del club aseguró que no piensa dejar el cargo. "Seguimos, seguimos", se limitó a decir ante la prensa.

"Cuarto intermedio para un nuevo bochorno institucional en San Lorenzo. Muchachos, ¡renuncien todos de una buena vez para no seguir sumando papelones! ¡Sin acefalía no habrá salida! ¡Todos corresponsables!", disparó César Francis, uno de los líderes opositores, en redes sociales.

"El cobarde del presidente se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas solicitando cuarto intermedio hasta las 17hs. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable el cual interrumpimos y se fue", expresó Marcelo Culotta, por su parte.

Temas
Seguí leyendo

En Tucumán confirman que un ex soldado de Ariel Martos podría sumarse a San Martín: de quién se trata

En fotos: Lionel Messi y su visita a un refugio de animales en la India

El video del Puskas: así se vivió el tremendo golazo de Santiago Montiel desde la tribuna

UPCN va por el pase a la final de Copa ACLAV

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia

¡Tremenda chilena!: el Premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año se vino para Argentina

Confirmaron los equipos que vendrán a San Juan en la Liga Federal de Vóley 2026

Por qué el presente de Dybala en Roma ilusiona en Boca: ¿se pone la pilcha xeneize?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ansiedad, goles y el sueno de ser campeon: riveros y torres, cara a cara en la previa de una final con historia
Fútbol sanjuanino

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

El ahora condenado era custodiado por un policía.
Violencia de género

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: No puede ser una empresa familiar
¿Rumbo al 2026?

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas
Fallo

Por decisión judicial, un partido en Caucete se jugará a puertas cerradas

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local
Bomba

La Renga, cada vez más cerca de San Juan: el anticipo de Roberto Di Luciano que enciende la ilusión del rock local

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
Comunicado

GEMERA se pronunció a favor de la reforma de la Ley de Glaciares enviada al Congreso