La camioneta que trasladaba a Moretti atropelló a un hincha de San Lorenzo a la salida del estadio

Un hincha de San Lorenzo denunció que la camioneta que trasladaba a Marcelo Moretti , presidente del club, lo atropelló cuando se retiraba del Nuevo Gasómetro tras la reunión de la comisión directiva."Con todas las denuncias que tiene, esto es lo más mínimo", expresó el joven en TyC Sports.

Tras el cónclave en el palco del Pedro Bidegain, que pasó a cuarto intermedio y se interrumpió al mediodía, el vehículo (en el que el mandatario viajaba como acompañante) embistió a un joven que iba en bicicleta en las inmediaciones del estadio.

El hincha, cuyo nombre es Lucas, denunció el siniestro vial ante oficiales de la policía de la Ciudad que estaban en la cancha. Además, se llevaron la bicicleta.

En diálogo con TyC Sports, el joven relató cómo sucedió todo. "Yo estaba parado. Vi que salió desde allá la camioneta roja. Cuando bajo a la calle, veo que viene de frente. Lo seguí 200 metros, hasta donde termina el club. Cuando llego, me paro en la puerta del acompañante. Manejaba otra persona, con chomba blanca Atomik. No sé quién era, no lo reconocí. Sí que era Moretti el acompañante", contó.

"Lo empecé a putear, le golpeo la ventana, el espejito del auto. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo. Cuando hace marcha atrás, dobla a la derecha y me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo, la punta de los dedos", explicó. Y agregó: "Yo lo estaba puteando y él, desde el otro lado de la ventanilla, subía me hacía así (NdR: levanta el pulgar). Un hijo de p...".

Además, el joven confirmó que le tomaron los datos para hacer una denuncia, aunque no cree que afecte al mandatario. "Me tomaron los datos. Con todas las denuncias que tiene, esto es lo más mínimo. Si no hicieron nada con todo lo que tiene, menos con esto".Y dejó en claro su bronca por la situación institucional: "Más que nada por el club, me chupa un huevo la bicicleta. Es lo material. El tema es esto, que lo vienen haciendo hace tiempo y no les importa nada".

La reunión de comisión directiva de San Lorenzo, donde se esperaba definiciones trascendentales sobre el futuro institucional, se interrumpió al mediodía y pasó a un cuarto intermedio porque nueve directivos -incluyendo Marcelo Moretti- estaban citados para ir a declarar ante la Justicia por haber incumplido con el plazo de 15 días para convocar al cónclave.

Cuando llegó a la Fiscalía en San Telmo, el presidente del club aseguró que no piensa dejar el cargo. "Seguimos, seguimos", se limitó a decir ante la prensa.

"Cuarto intermedio para un nuevo bochorno institucional en San Lorenzo. Muchachos, ¡renuncien todos de una buena vez para no seguir sumando papelones! ¡Sin acefalía no habrá salida! ¡Todos corresponsables!", disparó César Francis, uno de los líderes opositores, en redes sociales.

"El cobarde del presidente se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas solicitando cuarto intermedio hasta las 17hs. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable el cual interrumpimos y se fue", expresó Marcelo Culotta, por su parte.