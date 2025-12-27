Un carnicero quedó atónito tras atender a Franco Colapinto

De vacaciones en Argentina, Franco Colapinto no solo cumple con compromisos comerciales vinculados a la Fórmula 1 pero, también, hace la vida de una persona normal. Como el viernes, cuando anduvo de comprar por San Andrés de Giles y se sacó fotos con Nubile Maggi , el carnicero de local, quien destacó la humildad del piloto de Alpine.

“Vino el viernes, más o menos a las 20.30. Estuvo comprando primero en el supermercado y unas chicas que estaban en la carnicería empezaron a gritar: ‘Está Colapinto’. Se enloquecieron todos. Cuando lo vi se me puso la piel de gallina” , contó a TN.

Enseguida, agregó: “Aníbal, el papá, va siempre porque tiene campo en Giles y vive ahí. Suele venir dos o tres veces por semana, pero es la primera vez que viene con Franco. Al padre lo conozco más por el trato como cliente”.

El carnicero contó que tuvo una relajada charla con Colapinto: “Estuvimos conversando, me contó que iba a estar unos días en Giles, que estaba de paseo, y que después volvía a Buenos Aires porque tiene varios compromisos”. “En un momento le pregunto si podía sacarme una foto y me dijo: ‘Sí, claro, dame el teléfono que yo la saco’. A mis amigos les digo que él se quiso sacar una foto conmigo”, destacó.

“No quise preguntarle nada de la Fórmula 1 para no molestarlo. Yo siempre seguí la categoría, pero mucho más ahora que está él”, comentó. Y cerró: “Se nota que es un chico humilde, pese a estar entre los 20 mejores pilotos del mundo, es un tipo sencillo, para nada arrogante. Fue una experiencia muy emocionante. Es una figura muy querida en todo el país y que justo haya elegido nuestro lugar en Giles es especial”.