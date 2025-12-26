viernes 26 de diciembre 2025

Deporte motor

Los números de Valentino Guarnieri, el rey de la Rotax en el karting sanjuanino

El piloto sanjuanino ganó en cinco de las ocho fechas y se consagró campeón de la categoría más importante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras su paso por las categorías formativas de la Rotax y la Iame Series en el karting nacional, con resultados destacados, el piloto sanjuanino decidió hacer el calendario completo de la Rotax en el certamen sanjuanino 2025, teniendo como objetivo pelear el campeonato, que finalmente terminó ganando. Fue su primer año en un karting de alta potencia, con motores 125cc, lo cual tuvo que adaptarse rápidamente y pelear con pilotos de talla importante en el karting sanjuanino y/o nacional.

Guarnieri se impuso en 5 de las 8 carreras finales de la categoría más importante, lo que representa el 62% de las competencias decisivas del certamen, ganando en las primeras cinco fechas. En la fecha 7 finalizó segundo y en la octava llegó al tercer lugar, subiendo 7 veces al podio. El único trago amargo fue en la sexta competencia final, con el abandono por un toque cuando venía para estar adelante.

Además venció en 6 de las 8 series (75% de efectividad), mientras que en las restantes terminó tercero (6ta fecha), y segundo (8va fecha). Es decir que subió al podio en todas las mangas clasificatorias (100% de efectividad).

Si nos referimos a las clasificaciones, los números también hablan por sí solos. Marcó el mejor tiempo en seis oportunidades, fecha 1, 2, 4, 5, 6 y 8 (75%). En el tercer evento del año no pudo dar ninguna vuelta en clasificación porque se rompió el embrague, pero ganó la serie largando desde el último lugar, y luego la carrera final. En la penúltima fecha marcó el tercer mejor tiempo.

Los números resumen el año deportivo de Valentino Guarnieri en el karting sanjuanino, logrando muchas victorias y sobre todo haciendo experiencia en la categoría más importante del certamen provincial. En el 2026 su objetivo es pelear nuevamente el campeonato y tener otra vez una incursión en el karting nacional.

Fuente: Secretaría de Deportes.

