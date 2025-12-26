La desintoxicación posfiestas es imprescindible para recuperar energías, y un buen motivo para encontrar hábitos más saludables

El término “Fin de Año” lo dice todo. Abundan los encuentros con amigos, compañeros, familia, y como frutilla del postre las noches del 24 y 31 (sin contar el día siguiente), la mayoría de las personas comen y beben en exceso. Afortunadamente con un poco de voluntad, la desintoxicación es posible, y ¿por qué no?, el inicio de un cambio de hábitos. Para eso “el plan détox”, existe y se puede poner en práctica en la semana de descanso de una y otra celebración y continuarlo los primeros días de enero. Florencia Pélaez, licenciada en Nutrición -MP 561-, brinda varias recomendaciones para poner en marcha.

B ásicamente hay que recordar que excederse en la alimentación no es sólo una cuestión de peso sino que se trata de un desequilibrio poco favorable para la salud que provoca sobrecarga y falta de energía para empezar el año. “Además de comer y tomar en exceso, se suma el estrés y las altas temperaturas: un combo peligroso. Si bien las calorías cuentan, no solo medimos lo que comemos, sino las propiedades de los alimentos”, indica.

detox3

El primer paso que recomienda la especialista es organizar la alimentación y beber abundante cantidad de agua para para aumentar la diuresis y eliminar toxinas. Una buena opción para quienes no toleran demasiada cantidad de agua, es agregarle rodajas de limón, naranja u otro cítrico.

El agua de chía es otra muy buena alternativa. Se coloca una cucharada de semillas, otra de jugo de limón en un vaso de agua y se deja reposar. Las semillas liberan un gel que al tomarlo da sensación de saciedad y ayuda a combatir el colesterol alto. La chía tiene antioxidantes y alto contenido de omega-3, que es saludable para el corazón.

“Las frutas crudas son alimentos ricos en vitaminas y minerales, con alto contenido en fibras, que aumentan el valor de saciedad para evitar el hambre. No se recomienda café, té y mate porque son ricos en cafeína, teína y mateína, respectivamente”, agrega.

Lo ideal es hacer un shock de antioxidantes naturales. Esto se logra combinando verduras verdes y de otros colores en la ensalada para cubrir las necesidades de vitaminas (A,B,C), y minerales como el calcio, hierro, magnesio. Por ser alimentos vegetales, aportan en estos dos días toda la energía necesaria para realizar las actividades diarias ya que son ricos en carbohidratos, fibras y agua.

Con estas claves básicas, Peláez recomienda comer ensaladas coloridas, platos con abundante fruta y verdura, jarras con agua o jugos naturales y gelatina.

Otras cosa que no puede faltar ahora, ni en ningún momento del año, es el ejercicio físico, ya que mantiene el cuerpo en forma, activo y gasta la energía almacenada.

Los desafíos

Pasan estos días y la comida elaborada para los festejos se acumulan en el freezer para ser consumidos los días posteriores. Todo un tema. Florencia aconseja que "hay que tratar de elegir la comida que sea más liviana y en porciones más chicas y acompañarlas con verduras. Acordarse siempre de la regla del plato dividido en 2. La mitad con ensalada que aporta fibras y agua, y como resultado da mayor saciedad por más tiempo. La. otra mitad, puede ser con algo que haya sobrado . Pero así asegurás comer la porción justa".

detox4

Otro detalle a tener en cuenta son las dietas que suelen mostrarse en redes como milagrosas, o aquellas que hace alguna amigo o amiga y pasan de mano en mano como si todo el mundo respondiera a la misma regla. "Nunca hay que buscar la dieta milagro, ni el producto milagroso porque no existe. Sí es posible en cambio, con una dieta y el aporte de ciertos minerales a través de la alimentación, o suplementados, más el ejercicio y caminar una hora por día, lograr deshacernos de la inflamación que provocó en nuestro organismo el comer en exceso y en forma desordenada en estos días", dice Pélaez.

Desde hace tiempo los estudiosos de la nutrición humana han descartado las dietas, por el contrario se apunta a crear hábitos saludables que duren en el tiempo para mejorar la calidad de vida.

Opciones para los días complicados

Los días “pesados” posteriores a las Fiestas de Fin Año, demandan una desintoxicación que da pie a un inicio en el cambio de hábitos para tener en cuenta. En este contexto la licenciada Pélaez da como ejemplo el siguiente esquema.

Desayuno: ensalada de frutas naturales, o una manzana, o un kiwi, o dos rodajas de ananá o una naranja. También puede incluir un yogur.

Almuerzo: Pollo al horno, ensalada de hojas verdes y tomate. Otra opción puede ser un omelette hecho con dos, o tres claras de huevo y una yema, o bien ensalada de verduras variadas incluyendo carne o huevo o atún, condimentada con aceite de oliva

Postre: una manzana verde u otra fruta

Merienda: jugos combinados de frutas y verduras (espinaca, apio, pepino, zanahoria, remolacha, manzana verde, jugo de naranja). Ayudan a hidratar, aportando fibra, vitaminas y minerales. Otra opción es apio, solo, o en jugo de naranja. Puede agregarse un puñado de frutos secos

Cena: pescado fresco o carne a la plancha o al horno, o pechuga de pollo. Cualquiera de estas opciones acompañadas de ensalada de verduras variadas

Postre: una manzana verde, o frutillas con jugo de naranja o gelatina