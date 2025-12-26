El Gobierno chileno lanzó una campaña de seguridad para los argentinos que vacacionen en La Serena y Coquimbo

Con el objetivo de anticiparse a la alta afluencia turística del verano, el Gobierno de Chile en la región de Coquimbo puso en marcha una campaña integral de seguridad destinada especialmente a los turistas argentinos que eligen la conurbación La Serena–Coquimbo como destino vacacional.

Operativo Con la lupa en el consumo de alcohol y la velocidad, 500 policías vigilarán a los sanjuaninos en Navidad

La iniciativa busca reforzar la prevención del delito, mejorar la capacidad de respuesta ante hechos que afecten a visitantes y residentes, y brindar información clara para que los turistas sepan cómo actuar ante situaciones de riesgo. La estrategia se definió en una serie de reuniones interinstitucionales encabezadas por el seremi de Seguridad Pública, Adio González, y la seremi de Economía, Fomento y Turismo, Paulina Elgueta.

Bajo la premisa de que “ninguna coordinación será innecesaria”, las autoridades convocaron a Carabineros, municipios y representantes del sector turístico, con el foco puesto en los principales polos turísticos. Para la temporada estival se proyecta la llegada de cerca de un millón de visitantes, por lo que al despliegue habitual se sumará la próxima semana un contingente especial de Carabineros proveniente de otras regiones del país.

Durante el encuentro, Carabineros presentó estadísticas que muestran una disminución sostenida de los delitos. En diciembre de 2025 se registró un 26,4% menos de hechos delictivos en comparación con el mismo mes del año anterior. En particular, los robos de vehículos bajaron de siete casos en 2024 a solo dos en 2025.

Pese a estos indicadores, el seremi Adio González reconoció que los hechos recientes que afectaron a dos familias argentinas generaron un sentido de urgencia. “Un caso como éste nos obliga a reforzar el tratamiento de los delitos que afectan a turistas y a generar protocolos de contención y orientación para las víctimas extranjeras”, sostuvo.

En ese marco, desde la seremi de Economía, Fomento y Turismo aclararon que no buscan generar alarmismo. “No queremos levantar falsas alarmas porque hay mucha información sobre una supuesta ola de robos y eso afecta directamente al turismo”, indicaron a Tiempo de San Juan. Por el contrario, remarcaron la necesidad de una vocería clara dirigida a los turistas argentinos, con recomendaciones básicas de autocuidado.

Como parte de la campaña, se implementará una mesa de orientación turística, junto con códigos QR y folletos informativos, para que los visitantes sepan cómo denunciar, a quién acudir y qué medidas de seguridad adoptar, como no exhibir objetos de valor y extremar precauciones en zonas concurridas.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de Coquimbo, Juan García, destacó el despliegue del plan “Verano Seguro”, que incluye drones de vigilancia, inspectores en bicicleta, contenedores de seguridad, presencia permanente de Carabineros y 207 cámaras conectadas con Carabineros, la PDI y la Armada.

Finalmente, las autoridades confirmaron que mantendrán reuniones con los gremios turísticos para definir nuevas estrategias que refuercen la seguridad y la confianza de los visitantes, con el objetivo de garantizar una temporada estival tranquila para quienes eligen las playas del norte chileno.