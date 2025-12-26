Aseguran que no pasarán los camiones de Hualilán hasta que esté listo el estudio de cargas

La polémica por el tránsito de camiones vinculados al proyecto minero Hualilán sumó un nuevo capítulo tras el reclamo público del Municipio de Calingasta, que advirtió sobre el estado crítico del puente histórico de Villa Calingasta y pidió priorizar la seguridad de la comunidad por sobre cualquier actividad productiva.

Autorización oficial Acuerdo clave en Calingasta: confirman que los camiones mineros de Hualilán no pasarán por la Villa y habrá un puente alternativo

El planteo fue difundido a través de un comunicado oficial en redes sociales, en el que el municipio alertó que este tipo de infraestructura tiene una vida útil estimada de 50 años, plazo que ya habría sido ampliamente superado. Para reforzar su postura, acompañaron el mensaje con imágenes que muestran la medición de grietas en la estructura, evidenciando el deterioro del paso, clave para la conectividad del departamento.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Minería de San Juan salieron a aclarar que no se permitirá el paso de camiones con el tonelaje requerido por la empresa (35 toneladas) hasta tanto no esté concluido un estudio técnico de cargas. Según confirmaron, dicho informe será realizado por la empresa durante la próxima semana.

De manera preventiva, las autoridades indicaron que, hasta ahora, solo están habilitados vehículos de hasta 25 toneladas, aunque estiman que no circulará ningún camión minero hasta que el estudio esté terminado y evaluado.

Desde Minería también remarcaron que existen estudios de tránsito previos que demuestran que por el puente ya circula tránsito pesado, como perforadoras utilizadas por empresas mineras en etapa de exploración, maquinaria vial y otros equipos de gran porte. Sin embargo, insistieron en que el incremento del tonelaje requiere una validación técnica específica.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, y siempre que el estudio arroje resultados favorables, los camiones de 35 toneladas que trasladarán material desde Hualilán hacia Casposo comenzarían a circular recién durante la segunda semana de enero.

En paralelo, el Gobierno provincial inició trabajos conjuntos con Vialidad Provincial para evaluar alternativas de circulación. En ese marco, se avanzan estudios sobre el camino de El Puntudo, con la intención de que se convierta no solo en una vía minera, sino también en una ruta de uso social, mejorando la conectividad y reduciendo el impacto sobre el casco urbano de Villa Calingasta.