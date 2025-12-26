viernes 26 de diciembre 2025

Debate

Uñac anunció que votará en contra del Presupuesto 2026: "Este presupuesto desordena el país de los argentinos"

El senador sanjuanino cuestionó la falta de una mirada federal y productiva, denunció recortes en educación, ciencia e infraestructura y aseguró que el proyecto prioriza el ajuste fiscal por sobre el desarrollo y el bienestar social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-26 at 6.44.18 PM

En el marco de una sesión clave del Senado de la Nación, el senador sanjuanino Sergio Uñac confirmó que votará en contra del Presupuesto Nacional 2026, al considerar que el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei carece de una mirada federal, productiva y social, y “desordena el futuro del país”.

El debate comenzó pasadas las 12:20 durante un período extraordinario convocado por el Poder Ejecutivo, en una jornada en la que también se discute la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo libertario busca aprobar ambas iniciativas como señal de gobernabilidad y control político, aunque enfrenta fuertes cuestionamientos de la oposición.

Durante su extensa intervención, Uñac remarcó la importancia institucional de que el Estado nacional cuente con un presupuesto aprobado, tras dos años consecutivos de prórrogas. Sin embargo, aclaró que ese objetivo no puede alcanzarse “a cualquier costo”.

“Como exgobernador de San Juan sé cabalmente lo que significa elaborar un presupuesto coherente, donde el equilibrio fiscal no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta para el bienestar general”, sostuvo el legislador, quien recordó haber presentado 16 presupuestos equilibrados a lo largo de su carrera como intendente y gobernador.

El senador sanjuanino aseguró haber analizado el proyecto en profundidad y afirmó que no encontró ningún artículo que promueva el desarrollo productivo, proteja el empleo argentino o fortalezca a las economías regionales. “No hay una sola norma que le dé a este presupuesto una mirada federal”, señaló.

Uno de los puntos más críticos fue la delegación de amplias facultades al jefe de Gabinete, lo que —según Uñac— convierte al presupuesto “casi en letra muerta” y permite su modificación permanente sin pasar por el Congreso. En ese sentido, cuestionó que el Presidente haya adelantado que no vetará la ley: “No lo va a vetar porque con esas facultades puede cambiarlo cuantas veces quiera”.

Uñac también alertó sobre el impacto social del ajuste, al advertir recortes en partidas para personas con discapacidad, pensiones y jubilados, y cuestionó la fuerte reducción de recursos en áreas clave como educación, ciencia e infraestructura.

Detalló que el presupuesto prevé un recorte superior al 30% en educación, más del 90% en educación técnica, entre 30% y 40% en universidades, una baja del 73% en Vialidad Nacional y una reducción de más del 40% en ciencia y tecnología respecto del presupuesto 2023.

“Confundir gasto con inversión pública es condenar al país al subdesarrollo”, afirmó, y advirtió que el ajuste en ciencia y tecnología representa “el menor esfuerzo nacional en los últimos 20 años”, en un contexto global marcado por la inteligencia artificial y la economía del conocimiento.

Sobre el cierre, Uñac dejó en claro su postura política y su decisión de voto: “Este presupuesto ajusta planillas, pero desordena el futuro de todos los argentinos. Por convicción personal, responsabilidad institucional y por mi experiencia en la elaboración de presupuestos públicos, lo voy a votar en contra”.

