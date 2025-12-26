viernes 26 de diciembre 2025

Video

Un camión terminó en el canal tras un error al volante y generó revuelo en Pocito

Un camión cargado con leña cayó al cauce en la intersección de calle 6 y Frías. Tras un intenso operativo, lograron retirarlo y no hubo heridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
camión en Pocito

Un camión que transportaba leña protagonizó un llamativo incidente vial en el departamento Pocito luego de caer a un canal por una maniobra fallida. El episodio se registró en la zona de calle 6 y Frías y obligó a desplegar un importante trabajo para sacar el vehículo del lugar.

El rodado quedó recostado dentro del cauce y la escena no tardó en difundirse a través de redes sociales, donde vecinos compartieron un video que mostró la magnitud del hecho. Frente a la situación, se pidió ayuda y se recurrió a otro camión de gran porte, al que fue amarrado el vehículo siniestrado para iniciar las tareas de rescate.

Tras varias maniobras y un esfuerzo coordinado, finalmente lograron retirar el camión del canal. A pesar del impacto, el transporte no habría sufrido daños materiales de gravedad, según indicaron fuentes consultadas.

Desde la Policía señalaron que el siniestro se produjo a raíz de un error del conductor y remarcaron que no hubo personas lesionadas. Efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y asistir al chofer, mientras se normalizaba la circulación en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2004717396318453866&partner=&hide_thread=false

Temas
