Un camión terminó en el canal tras un error al volante y generó revuelo en Pocito

Un camión que transportaba leña protagonizó un llamativo incidente vial en el departamento Pocito luego de caer a un canal por una maniobra fallida. El episodio se registró en la zona de calle 6 y Frías y obligó a desplegar un importante trabajo para sacar el vehículo del lugar.

El rodado quedó recostado dentro del cauce y la escena no tardó en difundirse a través de redes sociales, donde vecinos compartieron un video que mostró la magnitud del hecho. Frente a la situación, se pidió ayuda y se recurrió a otro camión de gran porte, al que fue amarrado el vehículo siniestrado para iniciar las tareas de rescate.

Tras varias maniobras y un esfuerzo coordinado, finalmente lograron retirar el camión del canal. A pesar del impacto, el transporte no habría sufrido daños materiales de gravedad, según indicaron fuentes consultadas.

Desde la Policía señalaron que el siniestro se produjo a raíz de un error del conductor y remarcaron que no hubo personas lesionadas. Efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y asistir al chofer, mientras se normalizaba la circulación en la zona.