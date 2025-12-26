viernes 26 de diciembre 2025

Solidaridad

Por un cortocircuito, un caucetero perdió todo y pide ayuda para reconstruir su hogar

El incendio ocurrió en una vivienda del barrio Caucete. Bomberos sofocó las llamas, pero el propietario perdió todo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Incendio en Caucete

Un hombre perdió todo en un incendio en el barrio Caucete y ahora pide ayuda para reconstruir su vivienda.

Según informó la Policía, un cortoricuito generó las llamas y, si bien Bomberos logró sofocarlas, no se salvó ninguna de las pertenencias que el morador tenía en la propiedad. Se trata de Joel Quiroga, que ya vivía en una situación de pobreza y ahora perdió lo poco que tenía.

Su hermana, Shei Quiroga, fue quien publicó el pedido en las redes sociales para que ayuden a su hermano. "A mi hermano Joel se le incendió su casa y perdió absolutamente todo. Por favor quien pueda colaborar se le va a agradecer de todo corazón", escribió la joven y agregó "está pasando su peor momento".

Los peritajes, más tarde, concluyeron en que el cortocircuito se originó producto de un alargue en mal estado.

