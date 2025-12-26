Por un cortocircuito, un caucetero perdió todo y pide ayuda para reconstruir su hogar

Un hombre perdió todo en un incendio en el barrio Caucete y ahora pide ayuda para reconstruir su vivienda.

Accidente Choque en Ruta 279: una moto impactó contra una furgoneta y un joven terminó grave

Siniestro vial Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Según informó la Policía, un cortoricuito generó las llamas y, si bien Bomberos logró sofocarlas, no se salvó ninguna de las pertenencias que el morador tenía en la propiedad. Se trata de Joel Quiroga, que ya vivía en una situación de pobreza y ahora perdió lo poco que tenía.

Su hermana, Shei Quiroga, fue quien publicó el pedido en las redes sociales para que ayuden a su hermano. "A mi hermano Joel se le incendió su casa y perdió absolutamente todo. Por favor quien pueda colaborar se le va a agradecer de todo corazón", escribió la joven y agregó "está pasando su peor momento".

Los peritajes, más tarde, concluyeron en que el cortocircuito se originó producto de un alargue en mal estado.