Pornografía infantil

Detuvieron a un hombre de Rawson por material de abuso y explotación sexual infantil

Es un changarín de Villa Stornell que fue detenido este viernes. Descubrieron que subió un video de pornografía infantil a su cuenta de Google.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

En un allanamiento realizado este viernes en Rawson, detuvieron a un sujeto por tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. Detectaron el tráfico de un video con imágenes de niños siendo víctimas de vejaciones y ahora investigan si tiene más archivos de este tipo.

El principal sospechoso es Jonathan Emanuel Contreras Maturano, un hombre de 32 años que reside junto a su madre en una vivienda ubicada en Villa Stornell, en Rawson, en condiciones habitacionales muy precarias. El sujeto fue detenido por efectivos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, bajo directivas del fiscal Nicolás Alvo, indicaron fuentes judiciales.

De acuerdo a la investigación, los investigadores detectaron que Contreras Maturano utilizaba múltiples cuentas digitales con seudónimos llamativos y poco habituales. Entre ellas, una cuenta de Google registrada a nombre de “estraterrestre1005rial” y un correo electrónico denominado “perritofumanchero”, además de otras cuatro cuentas similares, según revelaron fuentes del caso. El detenido no registra oficio ni trabajo conocido.

La causa se originó a partir de un reporte remitido por Google hace varios meses, en el que se advertía sobre la detección de movimientos vinculados a material prohibido en una de sus cuentas. A partir de esa alerta se inició la investigación que culminó con la identificación y posterior detención del sospechoso.

Los investigadores judiciales secuestraron su celular y otros soportes informáticos que ahora serán peritados para conocer el contenido. Hay sospechas de que tendría más materiales de pornografía infantil.

