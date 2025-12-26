Rompieron el techo de una casa en Rawson y robaron $1.000.000, además de artefactos

Para algunos, la Navidad no trajo paz ni tranquilidad. Eso fue lo que le ocurrió a una familia de Rawson que, durante la madrugada del jueves 25 de diciembre y cuando no estaba, sufrió un audaz robo en su vivienda. Delincuentes rompieron el techo e ingresaron a la casa a través de un hueco, de donde se llevaron $1.000.000 en efectivo y diversos artículos electrónicos y electrodomésticos.

La denuncia fue realizada horas después en la Comisaría 35ª, cuando la dueña de casa, de apellido Jofré, regresó al domicilio ubicado sobre calle Agustín Gómez al oeste. De acuerdo al informe policial, la mujer se había ausentado durante la noche y al volver, alrededor de las 4 de la madrugada, advirtió que personas desconocidas habían realizado un boquete en el techo de una de las habitaciones para acceder al interior de la vivienda.

Una vez dentro, los delincuentes revisaron la casa con tranquilidad y se apoderaron de un televisor de 43 pulgadas, un teléfono celular, una notebook y varios electrodomésticos, entre ellos una licuadora, una tostadora, un secador de pelo y una plancha para el cabello. Además, sustrajeron la suma de 1.000.000 de pesos que la familia guardaba entre la ropa, precisaron fuentes policiales.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad y fue caratulada como robo agravado por escalamiento. Por orden del personal judicial interviniente, se dispuso la búsqueda de registros de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a vecinos del barrio, con el objetivo de identificar a los autores del hecho y reconstruir sus movimientos durante la madrugada.