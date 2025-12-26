sábado 27 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A lo boquetero

Rompieron el techo de una casa en Rawson y robaron $1.000.000, además de artefactos

El hecho ocurrió durante la madrugada de Navidad en una vivienda de calle Agustín Gómez, mientras la familia no se encontraba en el lugar. Los ladrones también un televisor, una notebook y otras cosas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Para algunos, la Navidad no trajo paz ni tranquilidad. Eso fue lo que le ocurrió a una familia de Rawson que, durante la madrugada del jueves 25 de diciembre y cuando no estaba, sufrió un audaz robo en su vivienda. Delincuentes rompieron el techo e ingresaron a la casa a través de un hueco, de donde se llevaron $1.000.000 en efectivo y diversos artículos electrónicos y electrodomésticos.

Lee además
robaron en un kiosco dentro del hospital rawson: hicieron un boquete y se llevaron medio millon de pesos
Videos

Robaron en un kiosco dentro del Hospital Rawson: hicieron un boquete y se llevaron medio millón de pesos
El robo se produjo en una distribuidora de calle Larraín, cerca de Abraham.
Ataque a un comercio

Abrieron un boquete en una distribuidora de Trinidad y robaron mercadería

La denuncia fue realizada horas después en la Comisaría 35ª, cuando la dueña de casa, de apellido Jofré, regresó al domicilio ubicado sobre calle Agustín Gómez al oeste. De acuerdo al informe policial, la mujer se había ausentado durante la noche y al volver, alrededor de las 4 de la madrugada, advirtió que personas desconocidas habían realizado un boquete en el techo de una de las habitaciones para acceder al interior de la vivienda.

Una vez dentro, los delincuentes revisaron la casa con tranquilidad y se apoderaron de un televisor de 43 pulgadas, un teléfono celular, una notebook y varios electrodomésticos, entre ellos una licuadora, una tostadora, un secador de pelo y una plancha para el cabello. Además, sustrajeron la suma de 1.000.000 de pesos que la familia guardaba entre la ropa, precisaron fuentes policiales.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad y fue caratulada como robo agravado por escalamiento. Por orden del personal judicial interviniente, se dispuso la búsqueda de registros de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a vecinos del barrio, con el objetivo de identificar a los autores del hecho y reconstruir sus movimientos durante la madrugada.

Temas
Seguí leyendo

Prorrogaron la investigación contra el sanjuanino acusado de hostigar y enviar una bala a su exmujer venezolana

Detuvieron a un hombre de Rawson por material de abuso y explotación sexual infantil

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Choque en Ruta 279: una moto impactó contra una furgoneta y un joven terminó grave

Un camión terminó en el canal tras un error al volante y generó revuelo en Pocito

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación

Por un cortocircuito, un caucetero perdió todo y pide ayuda para reconstruir su hogar

Explotación sexual de menores: lo acusan de compartir las fotos de una primita de 5 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el joven que escalo la antena en capital, como lo encontraron y que pasara con el
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga
Grave

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga

 Imagen ilustrativa
Grave

Un exjefe de la Policía de San Juan fue asaltado en Rawson: le dieron un puntazo en el abdomen

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
A lo boquetero

Rompieron el techo de una casa en Rawson y robaron $1.000.000, además de artefactos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado
SMN

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

Aseguran que no pasarán los camiones de Hualilán hasta que esté listo el estudio de cargas
Aclaración

Aseguran que no pasarán los camiones de Hualilán hasta que esté listo el estudio de cargas

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación
Justicia penal

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación

Daniel Alejandro Cortez en la audiencia de este viernes.
Violencia de género

Prorrogaron la investigación contra el sanjuanino acusado de hostigar y enviar una bala a su exmujer venezolana