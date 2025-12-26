Alerta amarilla en el Este provincial: se esperan fuertes tormentas, granizo y ráfagas para la madrugada de este sábado

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica debido a la posible llegada de tormentas durante la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre. La advertencia alcanza a los departamentos del Este provincial, incluyendo 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.
El aviso es de color amarillo, lo que significa que se esperan lluvias y tormentas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes. Según el organismo, estos fenómenos podrían venir acompañados de precipitaciones intensas en poco tiempo, granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Se calculan acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, aunque en forma puntual podrían registrarse valores mayores.
Para cualquier emergencia, Protección Civil recuerda los números de contacto:
103
911
Recomendaciones en casa
Revisar techos, desagües y bajadas de agua; limpiarlos y asegurar su buen estado.
Retirar del exterior objetos que el agua pueda arrastrar, especialmente productos tóxicos.
Higienizar la vivienda con una taza de lavandina cada 15 litros de agua.
Usar calzado aislante y desenchufar aparatos eléctricos.
No sacar la basura.
Cerrar bien ventanas y puertas.
Mantener a las mascotas en lugares seguros.
Evitar salir si no es necesario.
Preparar un kit familiar de emergencia, con botiquín, linterna, radio, documentos, ropa impermeable, manta, agua y comida no perecedera.
Precauciones en la vía pública
No caminar por calles inundadas.
Buscar refugio seguro.
Conducir con luces bajas, mantener distancia y reducir la velocidad.
No obstruir acequias ni bocas de tormenta.
Mantener higiene al preparar alimentos y beber agua hervida o embotellada.
Lavar cualquier herida con agua limpia y jabón; no consumir medicamentos que hayan estado en contacto con agua de inundación.
Qué hacer si hay granizo
Permanecer bajo techo y no salir.
Mantener la calma: los golpes del granizo pueden asustar a niños, adultos mayores y mascotas.
Tras la tormenta, revisar techos, ventanas y cañerías; si hay daños graves, comunicarse con autoridades.
Seguir atentos a los comunicados oficiales.
Consejos para quienes estén conduciendo
Mantener la calma, ya que el ruido del granizo puede asustar.
No frenar bruscamente, pero reducir la velocidad; el pavimento puede volverse resbaladizo.
Los cristales del auto pueden trizarse, pero están diseñados para resistir impactos sin que ingresen fragmentos peligrosos.
Recordar que el granizo suele concentrarse en zonas específicas; avanzar con precaución hasta superar la tormenta.