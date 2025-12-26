Alerta amarilla en el Este provincial: se esperan fuertes tormentas, granizo y ráfagas para la madrugada de este sábado

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica debido a la posible llegada de tormentas durante la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre. La advertencia alcanza a los departamentos del Este provincial, incluyendo 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

El aviso es de color amarillo, lo que significa que se esperan lluvias y tormentas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes. Según el organismo, estos fenómenos podrían venir acompañados de precipitaciones intensas en poco tiempo, granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Se calculan acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, aunque en forma puntual podrían registrarse valores mayores.

Para cualquier emergencia, Protección Civil recuerda los números de contacto: 103

911 Recomendaciones en casa Revisar techos, desagües y bajadas de agua; limpiarlos y asegurar su buen estado.

Retirar del exterior objetos que el agua pueda arrastrar, especialmente productos tóxicos.

Higienizar la vivienda con una taza de lavandina cada 15 litros de agua .

Usar calzado aislante y desenchufar aparatos eléctricos .

No sacar la basura.

Cerrar bien ventanas y puertas.

Mantener a las mascotas en lugares seguros.

Evitar salir si no es necesario.

Preparar un kit familiar de emergencia, con botiquín, linterna, radio, documentos, ropa impermeable, manta, agua y comida no perecedera. Precauciones en la vía pública No caminar por calles inundadas.

Buscar refugio seguro.

Conducir con luces bajas, mantener distancia y reducir la velocidad.

No obstruir acequias ni bocas de tormenta.

Mantener higiene al preparar alimentos y beber agua hervida o embotellada.

Lavar cualquier herida con agua limpia y jabón; no consumir medicamentos que hayan estado en contacto con agua de inundación. Qué hacer si hay granizo Permanecer bajo techo y no salir.

Mantener la calma: los golpes del granizo pueden asustar a niños, adultos mayores y mascotas.

Tras la tormenta, revisar techos, ventanas y cañerías; si hay daños graves, comunicarse con autoridades.

Seguir atentos a los comunicados oficiales. Consejos para quienes estén conduciendo Mantener la calma, ya que el ruido del granizo puede asustar.

No frenar bruscamente, pero reducir la velocidad; el pavimento puede volverse resbaladizo.

Los cristales del auto pueden trizarse, pero están diseñados para resistir impactos sin que ingresen fragmentos peligrosos.

Recordar que el granizo suele concentrarse en zonas específicas; avanzar con precaución hasta superar la tormenta.

