viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta meteorológica

Alerta amarilla en el Este provincial: se esperan fuertes tormentas, granizo y ráfagas para la madrugada de este sábado

Protección Civil advierte fuertes lluvias, granizo y ráfagas para varios departamentos del Este; piden mantenerse atentos y tomar precauciones desde la madrugada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica debido a la posible llegada de tormentas durante la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre. La advertencia alcanza a los departamentos del Este provincial, incluyendo 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Lee además
aguinaldo de privados: la mayoria del comercio de san juan cumplio, pero habra controles a partir de enero
Medida

Aguinaldo de privados: la mayoría del comercio de San Juan cumplió, pero habrá controles a partir de enero
el fuego arraso con su casa y ahora buscan empezar de nuevo en rawson
Después de Navidad

El fuego arrasó con su casa y ahora buscan empezar de nuevo en Rawson

El aviso es de color amarillo, lo que significa que se esperan lluvias y tormentas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes. Según el organismo, estos fenómenos podrían venir acompañados de precipitaciones intensas en poco tiempo, granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Se calculan acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, aunque en forma puntual podrían registrarse valores mayores.

image

Para cualquier emergencia, Protección Civil recuerda los números de contacto:

  • 103

  • 911

Recomendaciones en casa

  • Revisar techos, desagües y bajadas de agua; limpiarlos y asegurar su buen estado.

  • Retirar del exterior objetos que el agua pueda arrastrar, especialmente productos tóxicos.

  • Higienizar la vivienda con una taza de lavandina cada 15 litros de agua.

  • Usar calzado aislante y desenchufar aparatos eléctricos.

  • No sacar la basura.

  • Cerrar bien ventanas y puertas.

  • Mantener a las mascotas en lugares seguros.

  • Evitar salir si no es necesario.

  • Preparar un kit familiar de emergencia, con botiquín, linterna, radio, documentos, ropa impermeable, manta, agua y comida no perecedera.

Precauciones en la vía pública

  • No caminar por calles inundadas.

  • Buscar refugio seguro.

  • Conducir con luces bajas, mantener distancia y reducir la velocidad.

  • No obstruir acequias ni bocas de tormenta.

  • Mantener higiene al preparar alimentos y beber agua hervida o embotellada.

  • Lavar cualquier herida con agua limpia y jabón; no consumir medicamentos que hayan estado en contacto con agua de inundación.

Qué hacer si hay granizo

  • Permanecer bajo techo y no salir.

  • Mantener la calma: los golpes del granizo pueden asustar a niños, adultos mayores y mascotas.

  • Tras la tormenta, revisar techos, ventanas y cañerías; si hay daños graves, comunicarse con autoridades.

  • Seguir atentos a los comunicados oficiales.

Consejos para quienes estén conduciendo

  • Mantener la calma, ya que el ruido del granizo puede asustar.

  • No frenar bruscamente, pero reducir la velocidad; el pavimento puede volverse resbaladizo.

  • Los cristales del auto pueden trizarse, pero están diseñados para resistir impactos sin que ingresen fragmentos peligrosos.

  • Recordar que el granizo suele concentrarse en zonas específicas; avanzar con precaución hasta superar la tormenta.

Temas
Seguí leyendo

Más de 2.500 sanjuaninos obtuvieron en 2025 el carnet de manipulación de alimentos

La ministra Silvia Fuentes destacó el impacto del ajedrez en la formación escolar

El perrito viajero que fue noticia en San Juan murió atropellado en su aventura en Brasil

El precio de la nafta en San Juan: qué lugar ocupa en el mapa nacional

En medio de la suba récord mundial, el precio del oro aumentó casi el doble en un año en San Juan: qué pasó con la demanda en las joyerías

Duro revés para un empresario mendocino, que deberá pagarle $3.500.000 a una agrupación feminista de San Juan: el motivo

Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en San Juan durante 2025

El horno sigue a full: San Juan, la más calurosa del país con 36,2°

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Alejandra Sanz, médica del Hospital Rawson, recibió el galardón RENAC de Oro por su trabajo de investigación sobre displasias esqueléticas y su trayectoria en el estudio, diagnóstico y abordaje de anomalías congénitas.
Orgullo local

Una médica del Hospital Rawson fue premiada a nivel nacional por su aporte científico: mirá de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga
Grave

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga

 Imagen ilustrativa
Grave

Un exjefe de la Policía de San Juan fue asaltado en Rawson: le dieron un puntazo en el abdomen

Te Puede Interesar

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación
Justicia penal

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 y comenzó el debate por los artículos
Clave

El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 y comenzó el debate por los artículos

Aguinaldo de privados: la mayoría del comercio de San Juan cumplió, pero habrá controles a partir de enero
Medida

Aguinaldo de privados: la mayoría del comercio de San Juan cumplió, pero habrá controles a partir de enero

Choque en Ruta 279: una moto impactó contra una furgoneta y un joven terminó grave
Accidente

Choque en Ruta 279: una moto impactó contra una furgoneta y un joven terminó grave

Un camión terminó en el canal tras un error al volante y generó revuelo en Pocito
Video

Un camión terminó en el canal tras un error al volante y generó revuelo en Pocito