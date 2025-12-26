La ministra Silvia Fuentes destacó el impacto del ajedrez en la formación escolar

El ajedrez dejó de ser solo un pasatiempo para transformarse en una poderosa herramienta educativa en San Juan. En un encuentro realizado en el Ministerio de Educación, la ministra Silvia Fuentes recibió a estudiantes que durante 2025 formaron parte de distintas propuestas vinculadas al juego ciencia, una iniciativa que alcanzó a 538 alumnos de 124 instituciones educativas de la provincia.

Durante la jornada, los jóvenes compartieron sus vivencias y proyectos, acompañados por el referente del programa, Ricardo Sánchez. Coincidieron en que el ajedrez no solo fortaleció contenidos curriculares, sino que también ayudó a mejorar la concentración, el razonamiento lógico y la capacidad de trabajar en equipo dentro del aula.

“Ver a los chicos tan comprometidos y creativos confirma que la escuela puede ser un espacio para aprender de otra manera. El ajedrez enseña a pensar, a respetar al otro y a superarse”, señaló Fuentes, quien valoró el entusiasmo de los estudiantes y docentes involucrados.

Uno de los proyectos destacados fue el de la escuela Vicente López y Planes, que representó a San Juan en la Feria Nacional de Ciencias con la propuesta “Jaque Mate: un desafío matemático y solidario”. La iniciativa, coordinada por las docentes Eva Castro y Marianela Sarmiento Quiroga, integró a alumnos de distintos grados y combinó contenidos matemáticos con valores solidarios.

Se reconoció el recorrido de estudiantes que tuvieron una participación sobresaliente durante el año, entre ellos Alex Guzmán, Cristian José Castillo Romero, Ignacio León Quiroga Irazoque y Marianela Ayelén Sarmiento Quiroga, quienes no solo compitieron, sino que impulsaron talleres y actividades de ajedrez en sus escuelas.

El encuentro tuvo momentos distendidos y creativos: los alumnos interpretaron el rap “Piezas en Juego”, compuesto por Teo Ontiveros, y dos de ellos disputaron una partida amistosa que terminó en empate, reflejando el espíritu lúdico y educativo de la propuesta.

Finalmente, se destacó el compromiso de los docentes y organizadores que acompañaron el crecimiento del ajedrez escolar, entre ellos Elio Velasque, Rubén Leyes, Lucía Jervis, Ulises Velázquez, Claudia Amura y Matías Martín, quienes fueron claves para que el ajedrez siga ganando espacio en las aulas sanjuaninas.