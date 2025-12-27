sábado 27 de diciembre 2025

Tras las lluvias

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna

Una intensa lluvia volvió a poner en jaque a la comunidad de Mogna, en Jáchal. El pueblo quedó incomunicado y los servicios básicos, como el agua, se vieron interrumpidos una vez más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mogna}

Este sábado, una intensa lluvia sorprendió a los vecinos de Mogna*, provocando la crecida del río que atraviesa la localidad y dejando calles completamente anegadas. Como sucede cada vez que llueve con fuerza, los caminos tuvieron que ser cortados, dejando a la comunidad prácticamente aislada.

Este problema afectó a los vecinos de la zona, que se vieron afectados y se quedaron sin suministro de agua, un problema que se repite cada vez que las lluvias provocan la inundaciones. La situación obligó a extremar cuidados y a limitar la circulación hasta que el nivel del río comience a descender y se pueda restablecer la normalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2005036299175235721&partner=&hide_thread=false
