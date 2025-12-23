Las escuelas y talleres municipales de 9 de Julio despidieron el año a pura fiesta

La Municipalidad de 9 de Julio llevó adelante la muestra anual de las escuelas y talleres municipales, en una jornada que reunió a vecinos y familias en la Plaza Independencia, en el marco del mes de aniversario del departamento.

Según informó el municipio, las áreas de Cultura y Adulto Mayor acompañan a más de 400 personas de distintas edades en diversas disciplinas artísticas, culturales y recreativas. Estos espacios municipales no solo potencian habilidades y talentos, sino que también cumplen un rol fundamental en la formación, la integración social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

Durante el encuentro, las distintas escuelas y talleres realizaron exhibiciones y muestras de todo lo trabajado a lo largo del año. La jornada contó además con la participación de artistas locales, la banda Ta Copao, la presencia de Papá Noel, un pesebre viviente y una feria agroproductiva y de emprendedores, que permitió visibilizar y promover el trabajo de productores y emprendedores del departamento, impulsando la economía local.

El cierre de año marcó el final de un nuevo ciclo de actividades, consolidando el compromiso de la gestión municipal con la cultura, la inclusión y el bienestar de la comunidad.