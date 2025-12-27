sábado 27 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sorprendido

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación

Un conductor fue interceptado en San Juan con una licencia que presentaba inconsistencias. La Justicia inició un procedimiento de flagrancia para determinar su situación legal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 71 años, de apellido Longo, fue sorprendido con una licencia de conducir presuntamente apócrifa durante un control vehicular en San Juan. El procedimiento se llevó a cabo cuando personal de Control Encon detuvo un Fiat Cronos que circulaba desde Mendoza con destino a Córdoba. Al verificar la licencia con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se detectaron inconsistencias en sus medidas de seguridad, lo que generó sospechas sobre su autenticidad.

Lee además
domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: asi estara el tiempo en san juan
SMN

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan
dario barassi en san juan: el emocionante recuerdo de su infancia
Un crack

Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia

Ante esta situación, se dio intervención al Sistema Acusatorio y se mantuvo comunicación con las autoridades judiciales. LaUFI de Flagrancia dispuso el inicio de un procedimiento especial de flagrancia, quedando la competencia supeditada al análisis correspondiente y con eventual derivación al Juzgado Federal.

Para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento, se solicitó la presencia de un móvil jurisdiccional de la Comisaría 32da, lo que permitió asegurar el procedimiento y custodiar al conductor mientras se realizaban las medidas de rigor. El caso sigue bajo investigación.

Temas
Seguí leyendo

Éxodo de sanjuaninos a Mendoza: las fiestas electrónicas que marcan el pulso del fin de año

El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

Alerta amarilla en el Este provincial: se esperan fuertes tormentas, granizo y ráfagas para la madrugada de este sábado

Aguinaldo de privados: la mayoría del comercio de San Juan cumplió, pero habrá controles a partir de enero

El fuego arrasó con su casa y ahora buscan empezar de nuevo en Rawson

Más de 2.500 sanjuaninos obtuvieron en 2025 el carnet de manipulación de alimentos

La ministra Silvia Fuentes destacó el impacto del ajedrez en la formación escolar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violenta agresion en capital: se enojo por un par de cubiertas que compro y destrozo el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los de ejemplares de gato andino, conocido también como fantasma de Los Andes, captados por trabajadores mineros en Iglesia. Imagen: Eco del Viento
Inesperado

El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado
SMN

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos
Siniestro vial

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Hallaron a la sanjuanina de 15 años tras casi una semana de intensa búsqueda: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Hallaron a la sanjuanina de 15 años tras casi una semana de intensa búsqueda: ¿dónde estaba?

Te Puede Interesar

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación
Sorprendido

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan
SMN

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan

Un ladrón quedó al descubierto con elementos robados, se puso violento y terminó detenido en barrio Bermejo
Policiales

Un ladrón quedó al descubierto con elementos robados, se puso violento y terminó detenido en barrio Bermejo

Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna
Tras las lluvias

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna