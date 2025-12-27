Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación

Un hombre de 71 años, de apellido Longo, fue sorprendido con una licencia de conducir presuntamente apócrifa durante un control vehicular en San Juan. El procedimiento se llevó a cabo cuando personal de Control Encon detuvo un Fiat Cronos que circulaba desde Mendoza con destino a Córdoba. Al verificar la licencia con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se detectaron inconsistencias en sus medidas de seguridad, lo que generó sospechas sobre su autenticidad.

Ante esta situación, se dio intervención al Sistema Acusatorio y se mantuvo comunicación con las autoridades judiciales. LaUFI de Flagrancia dispuso el inicio de un procedimiento especial de flagrancia, quedando la competencia supeditada al análisis correspondiente y con eventual derivación al Juzgado Federal.

Para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento, se solicitó la presencia de un móvil jurisdiccional de la Comisaría 32da, lo que permitió asegurar el procedimiento y custodiar al conductor mientras se realizaban las medidas de rigor. El caso sigue bajo investigación.

Temas San Juan