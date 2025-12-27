Primero los sanjuaninos, ahora los mendocinos: delincuentes se robaron otra camioneta en La Serena

La inseguridad turística vuelve a poner en alerta a los argentinos que visitan La Serena. Este viernes, una familia mendocina fue víctima del robo de su camioneta Toyota gris, patente argentina AF946SU, mientras realizaban compras en un local de la playa. El hecho se produjo a plena luz del día y quedó registrado por cámaras y transeúntes: tres sujetos rodearon el vehículo, uno hacía de “campana”, mientras los otros rompieron el vidrio de la ventanilla trasera y sustrajeron la camioneta ante la mirada de turistas desprevenidos.

Este episodio se suma a los robos recientes que afectaron a una familia sanjuaninas , evidenciando un patrón delictivo que afecta a turistas argentinos en el vecino país. Las autoridades chilenas, lideradas por la alcaldesa Daniela Norambuena, anunciaron el refuerzo de la presencia municipal en puntos estratégicos de la Avenida del Mar, con patrullajes constantes, tecnología de vigilancia y equipos operativos durante las 24 horas.

Norambuena aseguró que los delitos estarían vinculados a bandas especializadas en robo de vehículos, que se desplazan siguiendo los flujos turísticos.

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Una familia sanjuanina vivió una verdadera pesadilla durante sus vacaciones en Chile, luego de sufrir un violento robo en La Serena. El hecho ocurrió en plena madrugada de este lunes, cuando delincuentes sustrajeron una camioneta y más de 5 millones de pesos en efectivo, dejándolos varados en el país vecino.

Según la información recabada, el episodio se registró entre las 00:40 y la 01:00 en el Condominio Mirador del Faro, un complejo privado que cuenta con acceso controlado, personal de seguridad y cámaras de vigilancia. A pesar de estas medidas, los ladrones lograron ingresar al predio y actuar durante varios minutos sin ser interceptados.

Según relataron los damnificados a Tiempo de San Juan, los delincuentes actuaron con rapidez y precisión: “Tardaron cerca de 5 minutos”. Ingresaron al Condominio Mirador del Faro tras saltar una reja perimetral y, en menos de cinco minutos, lograron concretar el robo. Rompieron un vidrio del vehículo, retiraron el traba volante y un fusible, y escaparon marcha atrás con la camioneta.

La maniobra finalizó con la rotura violenta del portón de salida del complejo, donde funciona una garita de seguridad. En ese momento, había dos guardias de seguridad cumpliendo funciones nocturnas. “Todo fue muy raro”, expresaron desde la familia, al remarcar las irregularidades que rodearon el hecho.

Uno de los puntos que más sospechas genera es la ubicación del vehículo dentro del predio. Según indicaron, desde la calle interna por donde se accede al portón de salida no se alcanza a ver la camioneta debido a una ligustrina. Además, remarcaron que resulta “imposible” que un ladrón ocasional haya identificado el rodado, y mucho menos advertido que tenía patente argentina. Por ese motivo, sostienen que alguien habría dado aviso y que los delincuentes fueron directamente hacia ese vehículo.

Junto con la camioneta, los asaltantes se llevaron cerca de 3.500 dólares en efectivo -equivalentes a más de 5 millones de pesos argentinos- y toda la documentación del rodado, lo que agravó la situación de la familia, que quedó sin movilidad en el país vecino.

Tras el hecho, los guardias de seguridad prestaron declaración ante Carabineros de Chile, fuerza que se encuentra a cargo de la investigación. La denuncia fue radicada de inmediato y las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo el robo en un lugar que cuenta con cámaras, acceso controlado y personal de vigilancia.

Un video que circuló en redes:

En las últimas horas, además, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el interior del condominio y el sector donde se produjo el robo. En el registro se detalla cómo los delincuentes forzaron una de las ventanillas de la camioneta y trabajaron durante varios minutos sin ser interrumpidos, pese a que el vehículo contaba con traba volante, seguro y alarma activada.