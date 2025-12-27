Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia

El sanjuanino Darío Barassi se encuentra hace días en la provincia vacacionando y pasando las fiestas de fin de año junto a su familia.
sábado 27 de diciembre 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El conductor se encuentra vacacionando en la provincia y pasando las fiestas junto a sus hijos y esposa. Ahora compartió un posteo donde exclamó: “Más San Juan no se puede”.
El sanjuanino Darío Barassi se encuentra hace días en la provincia vacacionando y pasando las fiestas de fin de año junto a su familia.
Disfrutando del calor netamente de San Juan, el conductor de “Ahora Caigo” recordó un clásico juego de su niñez y se la plasmó a sus hijas.
Ese recuerdo quedó plasmado en una publicación y escribió en su Instagram: “Primos. Acequia. Barquitos. Más San Juan no se puede. Me encanta!!!!!".