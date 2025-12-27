sábado 27 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un crack

Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia

El conductor se encuentra vacacionando en la provincia y pasando las fiestas junto a sus hijos y esposa. Ahora compartió un posteo donde exclamó: “Más San Juan no se puede”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
barassi

El sanjuanino Darío Barassi se encuentra hace días en la provincia vacacionando y pasando las fiestas de fin de año junto a su familia.

Lee además
Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes
Darío Barassi siempre sorprende con algún disparate a sus seguidores de IG.
En redes

"Q santa más sexy por deussssss", el divertido posteo de Darío Barassi antes de la Navidad

Disfrutando del calor netamente de San Juan, el conductor de “Ahora Caigo” recordó un clásico juego de su niñez y se la plasmó a sus hijas.

Captura de pantalla 2025-12-27 134925

Ese recuerdo quedó plasmado en una publicación y escribió en su Instagram: “Primos. Acequia. Barquitos. Más San Juan no se puede. Me encanta!!!!!".

Embed - dario barassi on Instagram: "Primos Acequia Barquitos Más San Juan no se puede Me encanta!!!!!"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Los tres errores más comunes a la hora de cruzar la Aduana del Paso de Agua Negra

Éxodo de sanjuaninos a Mendoza: las fiestas electrónicas que marcan el pulso del fin de año

La postal infaltable: larga cola en el control de Las Flores

El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

El Gobierno chileno lanzó una campaña de seguridad para los argentinos que vacacionen en La Serena y Coquimbo

Alerta amarilla en el Este provincial: se esperan fuertes tormentas, granizo y ráfagas para la madrugada de este sábado

El fuego arrasó con su casa y ahora buscan empezar de nuevo en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los de ejemplares de gato andino, conocido también como fantasma de Los Andes, captados por trabajadores mineros en Iglesia. Imagen: Eco del Viento
Inesperado

El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Los de ejemplares de gato andino, conocido también como fantasma de Los Andes, captados por trabajadores mineros en Iglesia. Imagen: Eco del Viento
Inesperado

El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado
SMN

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

 Imagen ilustrativa
Grave

Un exjefe de la Policía de San Juan fue asaltado en Rawson: le dieron un puntazo en el abdomen

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos
Siniestro vial

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Te Puede Interesar

Los tres errores más comunes a la hora de cruzar la Aduana del Paso de Agua Negra
A tener en cuenta

Los tres errores más comunes a la hora de cruzar la Aduana del Paso de Agua Negra

Por Ana Paula Gremoliche
Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia
Un crack

Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

La postal infaltable: larga cola en el control de Las Flores
Data para viajeros

La postal infaltable: larga cola en el control de Las Flores

Éxodo de sanjuaninos a Mendoza: las fiestas electrónicas que marcan el pulso del fin de año
Propuestas

Éxodo de sanjuaninos a Mendoza: las fiestas electrónicas que marcan el pulso del fin de año