Un verdugo de Boca compró el pase de un sanjuanino por una cifra millonaria

Alianza Lima decidió ir a fondo en el mercado de pases y realizó una fuerte inversión para quedarse con el pase de Alan Cantero , el futbolista sanjuanino surgido de las inferiores de Peñarol, que se consolidó en el fútbol peruano y fue protagonista en partidos clave a nivel internacional.

El club de La Victoria -quien la pasada Copa Libertadores eliminó a Boca de la fase preliminar- atraviesa un proceso de renovación con el objetivo de cortar una sequía de títulos que ya lleva tres temporadas y frenar el dominio de su clásico rival, Universitario. En ese contexto, la dirigencia encabezada por Franco Navarro padre e hijo resolvió asegurar la continuidad de uno de sus jugadores más rendidores.

image Alan Cantero.

Según informó el periodista argentino Nahuel Ferreira, Alianza Lima adquirió el 80% del pase -que pertenecía a Godoy Cruz- del atacante de 27 años a cambio de unos 600 mil dólares, una cifra que ronda los 840 millones de pesos argentinos. Además, el acuerdo incluye un contrato por tres temporadas, con una mejora salarial para el jugador.

Cantero, que llegó sin grandes luces al club peruano, se fue ganando el reconocimiento de los hinchas a fuerza de rendimiento. A pesar de algunas lesiones que interrumpieron su continuidad, mostró una gran versatilidad ofensiva: fue utilizado como interior, mediapunta, extremo, segundo delantero y centroatacante, lo que lo convirtió en una pieza valiosa dentro del equipo.

En total, disputó 27 partidos oficiales, entre la Liga 1 y competencias internacionales, con cinco goles y tres asistencias. Entre sus actuaciones más recordadas aparece un doblete en un torneo continental.

Con la compra del pase del sanjuanino, el nuevo entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, suma una alternativa clave en ofensiva para afrontar la próxima temporada, que incluirá el torneo local y la fase previa de la Copa Libertadores. Cantero competirá por un lugar con refuerzos recientes y con nombres de peso, entre ellos el histórico Paolo Guerrero, que afrontará su última temporada como profesional.