sábado 27 de diciembre 2025

A tener en cuenta

Los tres errores más comunes a la hora de cruzar la Aduana del Paso de Agua Negra

Documentación incompleta, DNI desactualizado y falta de autorización para conducir son los errores que más se repiten entre los sanjuaninos y generan demoras o la imposibilidad de cruzar a Chile por la Aduana de Las Flores.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-12-27 at 10.53.14

Cada temporada, decenas de sanjuaninos se encuentran con demoras o directamente no pueden continuar su viaje hacia Chile por fallas en la documentación. Desde la Aduana de Las Flores advierten cuáles son los errores que más se repiten y cómo evitarlos.

Con la llegada de las vacaciones y el aumento del tránsito por el Paso de Agua Negra, la Aduana de Las Flores vuelve a ser un punto clave para quienes viajan desde San Juan hacia el país vecino. Sin embargo, año tras año se repiten situaciones que generan contratiempos, largas esperas e incluso la imposibilidad de cruzar la frontera.

Según explican desde el organismo, hay tres errores principales que concentran la mayoría de los inconvenientes.

1. Partidas de nacimiento no válidas

Uno de los problemas más frecuentes se da cuando viajan menores de edad. Para salir del país, los niños y adolescentes deben contar con su partida de nacimiento, pero muchos padres o tutores presentan copias digitales, fotos en el celular o fotocopias sin legalizar, documentación que no es aceptada en el control fronterizo.

Desde la Aduana remarcan que las partidas deben ser originales o fotocopias debidamente legalizadas, sin excepción. De lo contrario, el menor no podrá continuar el viaje.

2. DNI en versión antigua

Otro error habitual es intentar cruzar la frontera con un Documento Nacional de Identidad antiguo. Si bien muchas personas aún conservan versiones anteriores, para salir del país es obligatorio contar con la última versión del DNI.

Antes de viajar, recomiendan verificar que el documento sea el más actualizado y se encuentre en buen estado, ya que este requisito es excluyente.

3. Falta de autorización para conducir el vehículo

En cuanto a los viajes en auto, muchos conductores creen que con la tarjeta verde es suficiente para circular. Sin embargo, si quien maneja no es el titular del vehículo, hoy resulta imprescindible contar con la autorización digital correspondiente.

Actualmente, esa habilitación se gestiona a través de la App Mi Argentina, donde el titular debe autorizar al tercero para conducir. No contar con este permiso es uno de los motivos más comunes de observaciones y demoras en la Aduana.

Desde Las Flores insisten en la importancia de revisar toda la documentación antes de emprender el viaje, ya que estos errores, aunque simples, pueden arruinar el inicio de las vacaciones y generar complicaciones innecesarias en uno de los pasos fronterizos más importantes para los sanjuaninos.

