domingo 28 de diciembre 2025

En las redes

Un posteo sobre "El Payito" en un restaurante sanjuanino despertó sensibilidad y levantó una ola de comentarios

Una imagen del reconocido personaje comiendo en la vereda de un local del microcentro sanjuanino se viralizó este domingo y generó una fuerte repercusión en redes sociales. Hubo mensajes de apoyo, reflexión y también críticas sobre la exposición de gestos solidarios por parte de los internautas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una imagen simple, casi cotidiana, fue suficiente para sacudir emociones y abrir un debate. Durante las primeras horas de este domingo, un posteo sobre la presencia de “El Payito” en un restaurante del microcentro de San Juan levantó mucha polvareda en las redes sociales por quienes elogiaron el accionar del negocio, y en la otra vereda, por los que cuestionaron la situación por hacerlo público y generar “un poquito de marketing”.

La publicación fue realizada por el usuario elpelamartinezok en Instagram y replicada en la cuenta de Facebook Paseando. Allí se lo ve a Pablo Díaz, conocido por todos como El Payito, sentado solo en una mesa ubicada en la vereda del restaurante Siciliano, cenando como cualquier otro cliente. La escena hablaba por sí sola.

El texto que acompañó las imágenes evitó tanto el elogio fácil como la crítica directa. Reconoció lo que muchos sanjuaninos sienten: que El Payito es un personaje conocido, querido por algunos, incómodo para otros; alguien que vive a su manera, con limitaciones que no siempre se comprenden. Y, sobre todo, una persona con historia, con humanidad, con una vida que no encaja en moldes prolijos.

image

“Verlo ahí, comiendo solo, me hizo pensar en que ser sanjuanino también es esto: tender una mano cuando se puede”, reflexionó el autor del posteo, apelando a una identidad colectiva que se construye en pequeños gestos, imperfectos, pero humanos.

La publicación no tardó en multiplicarse y generar una catarata de reacciones. Muchos usuarios destacaron el gesto del local gastronómico y el trato respetuoso hacia El Payito, valorando la empatía y la solidaridad en tiempos donde -según señalaron- esos valores parecen escasear. Algunos hablaron de amor, de respeto, de ejemplos que inspiran.

image

Pero también hubo miradas críticas. Varios comentarios pusieron el foco en la exposición del hecho en redes sociales y cuestionaron si las buenas acciones deben o no hacerse públicas. Para algunos, se trató de una estrategia; para otros, una contradicción entre ayudar y mostrar. “Un poquito de marketing, otro poquito de aquello. Todo suma... Las buenas acciones, se hacen en silencio, aprendamos éso en tiempos de tecnología y redes sociales. Es mí opinión, si de concientizar se trata, según ustedes, entonces nos saquemos todos los días selfies ayudando a alguien, limpiando una cuneta, levantando botellas y papeles, dando comida y agua a los callejeros (perritos), parando el tránsito para que alguien pueda cruzar la calle”, fue uno de los mensajes que resumió ese sentir. “Es un buen gesto de marketing, si lo haces no lo publiques”, expresó otro usuario.

image
