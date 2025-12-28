Video: encontraron a un zorrito en Ullum que estaría en grave estado de salud

Un zorrito cachorro fue rescatado en Ullum y trasladado de urgencia para recibir atención veterinaria, luego de que vecinos y voluntarios advirtieran que se encontraba en muy mal estado de salud. El caso fue expuesto en redes sociales durante la noche del sábado por la Fundación Patitas Sin Hogar y generó preocupación por la aparición de fauna silvestre enferma en zonas habitadas.

Según relataron desde la fundación, el hallazgo fue realizado por Pedro, uno de sus voluntarios, quien observó al animal visiblemente debilitado y con signos evidentes de enfermedad. Ante esa situación, se comunicó con la Secretaría de Ambiente de San Juan para solicitar el rescate, pero desde el organismo le indicaron que no contaban con jaulas ni movilidad en ese momento.

Frente a esa respuesta, Pedro gestionó por su cuenta una jaula trampa que fue prestada por la agrupación AKAPACHA y, tras varias horas, logró capturar al zorrito durante la tarde del sábado. Luego, voluntarios de la fundación viajaron desde Capital hasta Ullum para trasladarlo a la Granja Tierras Blancas, ubicada en cercanías del Aeropuerto, donde quedó a cargo del veterinario Aldo Olivares.

El profesional constató que el animal presenta un cuadro de sarna muy avanzado, con lesiones visibles en la piel y un marcado estado de desnutrición, lo que agrava su pronóstico. Desde la fundación señalaron que la aparición de zorros con este tipo de enfermedades “debe alertar sobre el impacto que están sufriendo estos animales en su entorno natural”.

A pesar del delicado estado de salud, los rescatistas manifestaron su esperanza de que el zorrito logre recuperarse para luego ser reinsertado en su hábitat. “Creemos que toda vida vale y merece una nueva oportunidad”, expresaron desde Patitas Sin Hogar.