domingo 28 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Minería

Hablaron sobre el impactante hallazgo de un tesoro de oro y plata en San Juan: ¿realidad o inocencia?

El anuncio fue realizado por el diario especializado Club Minero durante este 28 de diciembre, en el Día de Los Inocentes. Los detalles y alcances del supuesto descubrimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante las primeras horas de este domingo 28 de diciembre, el portal Club Minero publicó una información de alto impacto que habría comenzado a circular en el ámbito minero y político de San Juan: el supuesto hallazgo de un tesoro indígena de oro y plata enterrado desde hace más de 500 años en el pedemonte provincial. Sin embargo, el propio portal confirmó en la misma nota que se trató de una broma, expuesta en el marco del tradicional Día de los Inocentes.

Lee además
en medio de la suba record mundial, el precio del oro aumento casi el doble en un ano en san juan: que paso con la demanda en las joyerias
Repercusiones

En medio de la suba récord mundial, el precio del oro aumentó casi el doble en un año en San Juan: qué pasó con la demanda en las joyerías
El oro sigue aumentando su valor en todo el mundo.
Cifras en crecimiento

El valor del oro, imparable: eleva su récord y arrastra a otros metales preciosos a niveles históricos

Según manifestó el medio, el descubrimiento habría ocurrido en medio de una exploración metalífera realizada por una contratista local, que habría dado con más de un centenar de recipientes de cerámica y cuero, de gran peso y notable estado de conservación. En su interior -siempre según la crónica- habría piezas ornamentales y lingotes de oro y plata de alta ley, con inscripciones en ideogramas aborígenes.

club minero 1
club minero 2

El relato incluyó incluso la conformación de un supuesto “Comité de Crisis” por parte del gobernador Marcelo Orrego, con estrictas órdenes de confidencialidad y la denominación oficial del hallazgo como Tesoro del Encuentro Fortuito (TEF). La ubicación del tesoro, siempre de acuerdo al texto, variaba según las fuentes entre Jáchal, Iglesia o Calingasta, lo que alimentó aún más el misterio.

La publicación también mencionaba la convocatoria reservada de expertos sanjuaninos en Antropología y Arqueología, advertencias sobre la repercusión internacional del hallazgo y teorías que vinculaban el supuesto tesoro con leyendas históricas del Imperio Inca, como el cautiverio de Atahualpa o los tesoros ocultos para evitar la rapiña de los conquistadores europeos.

Incluso se deslizó la posibilidad de que el descubrimiento derivara en la creación de un museo de alta montaña, al estilo del que existe en Salta con las momias del Llullaillaco, y se hizo referencia a preocupaciones del sector minero ante eventuales restricciones culturales sobre zonas de exploración.

Finalmente, el propio portal Club Minero aclaró que la crónica fue publicada a las 11 de la mañana del 28 de diciembre como una sátira por el Día de los Inocentes, recordando una vieja frase popular: “Que la inocencia te valga y por el cucú te salga”. De este modo, el impactante tesoro quedó confirmado como una ficción, aunque no sin antes despertar sorpresa, debates y sonrisas en una provincia acostumbrada a convivir con mitos, historia y minería.

Temas
Seguí leyendo

En Calingasta vuelve la tensión con el Gobierno provincial por los camiones de Hualilán: ahora, las grietas del puente

El gigante del cobre sanjuanino que no despierta tras medio siglo de anuncios fallidos

Acuerdo clave en Calingasta: confirman que los camiones mineros de Hualilán no pasarán por la Villa y habrá un puente alternativo

San Juan encamina el cierre del año con más de 1.600 millones de dólares exportados por la minería

Convocan a audiencia pública por la obra eléctrica del proyecto minero Vicuña en Iglesia

Ley de Glaciares en debate: Orrego, mineros y el Ianigla, protagonistas de una jornada intensa en el Congreso

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación
Sorprendido

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció
Grave

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna
Tras las lluvias

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan
SMN

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan

Te Puede Interesar

Artífice de la Alianza Francesa, alma máter del auditorio y la vieja del Docke: las mil vidas de Carmen Renard y los documentos inéditos video
Historias

Artífice de la Alianza Francesa, alma máter del auditorio y "la vieja del Docke": las mil vidas de Carmen Renard y los documentos inéditos

Por David Cortez Vega
Presión cero, ilusión intacta: Lichi Sisterna y el Dakar que lo pone al lado del multicampeón Kevin Benavides video
Otra aventura en el desierto

"Presión cero, ilusión intacta": Lichi Sisterna y el Dakar que lo pone al lado del multicampeón Kevin Benavides

Hablaron sobre el impactante hallazgo de un tesoro de oro y plata en San Juan: ¿realidad o inocencia?
Minería

Hablaron sobre el impactante hallazgo de un tesoro de oro y plata en San Juan: ¿realidad o inocencia?

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Murió un hermano del cortista Guillermo De Sanctis a los 77 años