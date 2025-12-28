Hablaron sobre el impactante hallazgo de un tesoro de oro y plata en San Juan: ¿realidad o inocencia?

Durante las primeras horas de este domingo 28 de diciembre, el portal Club Minero publicó una información de alto impacto que habría comenzado a circular en el ámbito minero y político de San Juan: el supuesto hallazgo de un tesoro indígena de oro y plata enterrado desde hace más de 500 años en el pedemonte provincial. Sin embargo, el propio portal confirmó en la misma nota que se trató de una broma, expuesta en el marco del tradicional Día de los Inocentes.

Según manifestó el medio, el descubrimiento habría ocurrido en medio de una exploración metalífera realizada por una contratista local, que habría dado con más de un centenar de recipientes de cerámica y cuero, de gran peso y notable estado de conservación. En su interior -siempre según la crónica- habría piezas ornamentales y lingotes de oro y plata de alta ley, con inscripciones en ideogramas aborígenes.

El relato incluyó incluso la conformación de un supuesto “Comité de Crisis” por parte del gobernador Marcelo Orrego, con estrictas órdenes de confidencialidad y la denominación oficial del hallazgo como Tesoro del Encuentro Fortuito (TEF). La ubicación del tesoro, siempre de acuerdo al texto, variaba según las fuentes entre Jáchal, Iglesia o Calingasta, lo que alimentó aún más el misterio.

La publicación también mencionaba la convocatoria reservada de expertos sanjuaninos en Antropología y Arqueología, advertencias sobre la repercusión internacional del hallazgo y teorías que vinculaban el supuesto tesoro con leyendas históricas del Imperio Inca, como el cautiverio de Atahualpa o los tesoros ocultos para evitar la rapiña de los conquistadores europeos.

Incluso se deslizó la posibilidad de que el descubrimiento derivara en la creación de un museo de alta montaña, al estilo del que existe en Salta con las momias del Llullaillaco, y se hizo referencia a preocupaciones del sector minero ante eventuales restricciones culturales sobre zonas de exploración.

Finalmente, el propio portal Club Minero aclaró que la crónica fue publicada a las 11 de la mañana del 28 de diciembre como una sátira por el Día de los Inocentes, recordando una vieja frase popular: “Que la inocencia te valga y por el cucú te salga”. De este modo, el impactante tesoro quedó confirmado como una ficción, aunque no sin antes despertar sorpresa, debates y sonrisas en una provincia acostumbrada a convivir con mitos, historia y minería.