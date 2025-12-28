domingo 28 de diciembre 2025

Deceso

Murió un hermano del cortista Guillermo De Sanctis a los 77 años

El fallecimiento fue constatado este sábado en Rivadavia. Fuentes judiciales indicaron que el hombre, de 77 años, murió por causas naturales y que no se difundieron mayores detalles sobre el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.

Un hermano del ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis, falleció este sábado a los 77 años, según confirmaron fuentes judiciales a este diario.

De acuerdo a la información oficial, el deceso se produjo por causas naturales y fue constatado en Rivadavia, donde aparentemente residía el hombre, cuyo nombre no trascendió públicamente.

Desde el ámbito judicial hubo un marcado hermetismo en torno al fallecimiento del familiar del cortista, sin que se brindaran mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho ni sobre eventuales intervenciones de personal policial o sanitario. Finalmente, la noticia fue confirmada este domingo durante el mediodía.

Tampoco hubo trascendidos en avisos fúnebres en medios de tirada local ni comunicados en las redes sociales.

Temas
Dejá tu comentario

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
