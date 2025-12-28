Una noche de furia en Rawson terminó con un joven arrestado y una familia que apedreó a la Policía

Un procedimiento policial terminó con una persona aprehendida durante la noche del sábado en Rawson . Se trató de los piedrazos arrojados por una familia contra efectivos y daños a un vehículo oficial.

A lo boquetero Rompieron el techo de una casa en Rawson y robaron $1.000.000, además de artefactos

Según informaron fuentes de la Policía Comunal de Rawson, el hecho ocurrió alrededor de las 23:10, en calle Boulevard Sarmiento, entre Frías y Rivadavia. La intervención estuvo a cargo de personal policial tras un requerimiento emitido por el operador de turno.

Al llegar al lugar, los efectivos intentaron realizar un traslado solicitado previamente. En ese momento, un familiar del involucrado se presentó en el sitio en estado exaltado, profiriendo insultos y agrediendo al personal policial. Al intentar su aprehensión, el sujeto tomó una piedra y la arrojó contra un móvil comunal Rawson 8, un Toyota Cross, provocando daños en la luneta trasera.

image

Durante el forcejeo, el agresor también habría golpeado a una de las agentes en la zona de las costillas, mientras que, al momento de ser reducido, la policía sufrió una caída que le provocó una lesión en la rodilla izquierda. La aprehensión se logró con la colaboración de otro efectivo.

Tras el incidente, y debido a que varios familiares comenzaron a arrojar piedras, el personal policial se retiró del lugar y trasladó al detenido a la Subcomisaría Buenaventura Luna . El acusado fue identificado como Alan Salinas Lima, de 22 años, con domicilio en el barrio La Estación.

Posteriormente, se dio intervención a la UFI Flagrancia. El ayudante fiscal Sebastián Miranda puso en conocimiento del hecho a la ayudante fiscal Amalia Bustos, quien se hizo presente en la dependencia y dio inicio al procedimiento de flagrancia por el delito de daño agravado contra el joven que arrojó la piedra. Otro masculino quedó vinculado a un expediente separado.