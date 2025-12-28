domingo 28 de diciembre 2025

Video

Pasó la Navidad, ¡pero el Grinch se quedó en La Bebida!: robó luces decorativas y quedó filmado

Un joven fue captado por una cámara de seguridad cuando, de madrugada y en pocos segundos, se llevó las luces navideñas del frente de una vivienda ubicada sobre calle Morón, en la localidad rivadaviense.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Postal inesperada en La Bebida, tras la celebración de la Navidad. Minutos antes de las 3 del último sábado, un joven quedó registrado por una cámara de seguridad mientras robaba las luces navideñas colocadas en el frente de una casa de Rivadavia.

Según se observa en las imágenes, el ladrón actuó con rapidez sobre un domicilio ubicado en calle Morón, informó el portal La Diecinueve. En pocos segundos, se acercó a la fachada, arrancó las luces decorativas y escapó del lugar, sin advertir -o sin importarle- que estaba siendo filmado en primer plano.

El autor del hecho no fue identificado hasta el momento. El registro fílmico muestra con claridad la secuencia completa del robo, que se produjo cuando el barrio permanecía en silencio.

El video

