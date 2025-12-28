Postal inesperada en La Bebida, tras la celebración de la Navidad. Minutos antes de las 3 del último sábado, un joven quedó registrado por una cámara de seguridad mientras robaba las luces navideñas colocadas en el frente de una casa de Rivadavia.

Según se observa en las imágenes, el ladrón actuó con rapidez sobre un domicilio ubicado en calle Morón, informó el portal La Diecinueve. En pocos segundos, se acercó a la fachada, arrancó las luces decorativas y escapó del lugar, sin advertir -o sin importarle- que estaba siendo filmado en primer plano.

El autor del hecho no fue identificado hasta el momento. El registro fílmico muestra con claridad la secuencia completa del robo, que se produjo cuando el barrio permanecía en silencio. El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2005259314244764010&partner=&hide_thread=false Pasó la Navidad, ¡pero el Grinch se quedó en La Bebida!: robó luces decorativas y quedó filmado pic.twitter.com/vUvwUrDiij — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 28, 2025

Compartí esta nota en redes sociales:







