Impactante siniestro en Ruta 40: una agente fue hospitalizada tras chocar con una palmera

Una mujer policía resultó herida este domingo por la mañana tras protagonizar un siniestro vial en Rawson, luego de que se le reventara un neumático mientras circulaba por Ruta 40.
El hecho ocurrió alrededor de las 7 en la intersección de Ruta 40 y calle Progreso. Según informaron fuentes policiales, se trata de una agente del Comando Radioeléctrico Sur, quien se encontraba de franco al momento del accidente.
El hecho ocurrió alrededor de las 7 en la intersección de Ruta 40 y calle Progreso. Según informaron fuentes policiales, la conductora fue identificada como Jimena Pérez, de 28 años, agente del Comando Radioeléctrico Sur, quien se encontraba de franco al momento del accidente.
De acuerdo a su relato, Pérez circulaba de sur a norte a bordo de un Chevrolet Prisma gris, cuando se le reventó la rueda delantera izquierda, lo que provocó que perdiera el control del vehículo e impactara contra una palmera ubicada al costado de la ruta.
En el lugar intervino personal policial de la Comisaría 36ª y una ambulancia del servicio de emergencias 107, quien asistió a la mujer y la trasladó consciente al Hospital Rawson.
El siniestro quedó bajo la órbita de la UFI de Situación Especial – Accidentes de Tránsito, con intervención del ayudante fiscal Sebastián Miranda.