Impactante siniestro en Ruta 40: una agente fue hospitalizada tras chocar con una palmera

Una mujer policía resultó herida este domingo por la mañana tras protagonizar un siniestro vial en Rawson , luego de que se le reventara un neumático mientras circulaba por Ruta 40.

Rivadavia Video: heroica reacción de una policía para salvarle la vida a una bebé en Marquesado

El hecho ocurrió alrededor de las 7 en la intersección de Ruta 40 y calle Progreso . Según informaron fuentes policiales, la conductora fue identificada como Jimena Pérez , de 28 años , agente del Comando Radioeléctrico Sur , quien se encontraba de franco al momento del accidente.

De acuerdo a su relato, Pérez circulaba de sur a norte a bordo de un Chevrolet Prisma gris, cuando se le reventó la rueda delantera izquierda, lo que provocó que perdiera el control del vehículo e impactara contra una palmera ubicada al costado de la ruta.

En el lugar intervino personal policial de la Comisaría 36ª y una ambulancia del servicio de emergencias 107, quien asistió a la mujer y la trasladó consciente al Hospital Rawson.

El siniestro quedó bajo la órbita de la UFI de Situación Especial – Accidentes de Tránsito, con intervención del ayudante fiscal Sebastián Miranda.