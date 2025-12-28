Preocupación en Jáchal por el robo de una moto en una esquina transitada: piden ayuda para recuperarla

Un nuevo hecho de inseguridad preocupa en el departamento de Jáchal tras la denuncia por el robo de una motocicleta en inmediaciones de las calles Juan de Echegaray y San Martín . Se trata de una zona de tránsito frecuente y con circulación constante de personas y vehículos.

Según se informó en una publicación en redes sociales , el rodado habría sido sustraído en ese sector y, hasta el momento, no se conocen datos certeros sobre su paradero . Ante esta situación, los propietarios realizaron un pedido público de colaboración a la comunidad para intentar recuperarlo.

En el mensaje difundido, solicitaron que cualquier persona que haya observado movimientos sospechosos o cuente con algún dato relevante se comunique para aportar información que pueda resultar útil para la investigación. También destacaron la importancia de la difusión del caso y el acompañamiento de la comunidad.

Para facilitar el contacto, se dejaron a disposición los números 2644869371 y 2644155182, a los cuales se puede brindar información de manera directa. Por último, reiteraron su agradecimiento a quienes puedan colaborar en la búsqueda de la motocicleta.