domingo 28 de diciembre 2025

Alta demanda

Vecinos de Chimbas y Rivadavia reportaron cortes de luz

Cerca del mediodía de este domingo, y en una jornada marcada por altas temperaturas se registraron cortes en el suministro eléctrico en distintos puntos de la provincia, generando malestar entre los vecinos afectados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según reportaron usuarios, la interrupción del servicio se produjo en varios barrios de los departamentos Chimbas y Rivadavia. En este último, los inconvenientes se concentraron en zonas como Rivadavia Norte y el barrio Aramburu, mientras que en Chimbas se reportaron cortes en sectores como Villa Morrone, entre otros.

Hasta el momento, no hubo información oficial por parte de Naturgy San Juan respecto a las causas que originaron la falla ni sobre los tiempos estimados de normalización del servicio. La situación se da en un contexto de elevada demanda eléctrica, impulsada por el intenso calor, lo que agrava el impacto del corte en los hogares.

Desde la empresa prestataria recuerdan que los usuarios que sufran inconvenientes con el suministro pueden realizar reclamos a través de la línea gratuita 0800-555-8800, habilitada para reportar fallas y solicitar asistencia técnica.

