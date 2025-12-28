domingo 28 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Buscan a familiares de un sanjuanino internado en grave estado en Neuquén

Un sanjuanino permanece internado en grave estado en el Hospital de Zapala y buscan dar con sus hermanas en San Juan para que puedan asistirlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un sanjuanino llamado Andrés Muñoz atraviesa horas de profunda desesperación en la provincia de Neuquén. Actualmente se encuentra internado en el Hospital de Zapala, donde permanece en delicado estado de salud.

Lee además
Daniel Alejandro Cortez en la audiencia de este viernes.
Violencia de género

Prorrogaron la investigación contra el sanjuanino acusado de hostigar y enviar una bala a su exmujer venezolana
El Pachón, en Calingasta, es el mayor yacimiento de cobre del país, pero acumula más de seis décadas de anuncios fallidos y expectativas postergadas.
Informe

El gigante del cobre sanjuanino que no despierta tras medio siglo de anuncios fallidos

La situación tomó estado público a través de una publicación en Facebook realizada por Mirtha Montecino, quien dio a conocer el caso y pidió ayuda para dar con sus familiares. Según indicó, Andrés tendría dos hermanas en San Juan, llamadas Inés y Agustina Muñoz.

De acuerdo a lo expresado en el posteo, el hombre no cuenta con familiares ni amigos cercanos en Neuquén que puedan acompañarlo o asistirlo durante su internación, por lo que se solicita colaboración para ubicar a sus seres queridos.

Embed - Hola estamos tratando de ubicar a... - Mirtha Montecino

Temas
Seguí leyendo

La Justicia Federal, a favor de un pedido sanjuanino: suspendió cambios en el INV tras la polémica de Sturzenegger

"Q santa más sexy por deussssss", el divertido posteo de Darío Barassi antes de la Navidad

Artífice de la Alianza Francesa, alma máter del auditorio y "la vieja del Docke": las mil vidas de Carmen Renard y los documentos inéditos

Vecinos de Chimbas y Rivadavia reportaron cortes de luz

Un posteo sobre "El Payito" en un restaurante sanjuanino despertó sensibilidad y levantó una ola de comentarios

Video: encontraron a un zorrito en Ullum que estaría en grave estado de salud

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan

Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un posteo sobre el payito en un restaurante sanjuanino desperto sensibilidad y levanto una ola de comentarios
En las redes

Un posteo sobre "El Payito" en un restaurante sanjuanino despertó sensibilidad y levantó una ola de comentarios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación
Sorprendido

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció
Grave

Tragedia en Chimbas: jugaba al fútbol, golpeó su cabeza con un arco, convulsionó y falleció

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna
Tras las lluvias

Video: así se vivió la crecida del río camino a Mogna

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan
SMN

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan

Te Puede Interesar

Artífice de la Alianza Francesa, alma máter del auditorio y la vieja del Docke: las mil vidas de Carmen Renard y los documentos inéditos video
Historias

Artífice de la Alianza Francesa, alma máter del auditorio y "la vieja del Docke": las mil vidas de Carmen Renard y los documentos inéditos

Por David Cortez Vega
Presión cero, ilusión intacta: Lichi Sisterna y el Dakar que lo pone al lado del multicampeón Kevin Benavides video
Otra aventura en el desierto

"Presión cero, ilusión intacta": Lichi Sisterna y el Dakar que lo pone al lado del multicampeón Kevin Benavides

Hablaron sobre el impactante hallazgo de un tesoro de oro y plata en San Juan: ¿realidad o inocencia?
Minería

Hablaron sobre el impactante hallazgo de un tesoro de oro y plata en San Juan: ¿realidad o inocencia?

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Murió un hermano del cortista Guillermo De Sanctis a los 77 años