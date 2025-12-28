Buscan a familiares de un sanjuanino internado en grave estado en Neuquén

Un sanjuanino llamado Andrés Muñoz atraviesa horas de profunda desesperación en la provincia de Neuquén. Actualmente se encuentra internado en el Hospital de Zapala, donde permanece en delicado estado de salud.
Un sanjuanino permanece internado en grave estado en el Hospital de Zapala y buscan dar con sus hermanas en San Juan para que puedan asistirlo.
La situación tomó estado público a través de una publicación en Facebook realizada por Mirtha Montecino, quien dio a conocer el caso y pidió ayuda para dar con sus familiares. Según indicó, Andrés tendría dos hermanas en San Juan, llamadas Inés y Agustina Muñoz.
De acuerdo a lo expresado en el posteo, el hombre no cuenta con familiares ni amigos cercanos en Neuquén que puedan acompañarlo o asistirlo durante su internación, por lo que se solicita colaboración para ubicar a sus seres queridos.