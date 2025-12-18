La lupa del Estado sobre la AFA: amplían la causa contra "Chiqui" Tapia y el monto ya supera los $19 mil millones

El conflicto judicial entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por supuestas irregularidades en el manejo de tributos y contribuciones a la Seguridad Social.

Cambios Juan Pazo renunció a su cargo como director del ARCA y el Gobierno designó al nuevo titular de la agencia

La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5 y se incorporó a una causa que ya estaba en trámite. Según el escrito, al que accedieron medios nacionales, la entidad habría practicado retenciones impositivas que luego no fueron depositadas dentro de los plazos que exige la ley, pese a que en algunos casos se habrían regularizado con posterioridad mediante planes de pago.

Con esta nueva ampliación, el monto bajo sospecha asciende a $11.759.643.331,62, correspondiente a períodos comprendidos entre marzo de 2024 y julio de 2025. Ese importe se suma a lo ya denunciado con anterioridad, por lo que la cifra total investigada supera los $19.300 millones.

De acuerdo a lo detallado por ARCA, los fondos cuestionados se dividen en tres grandes conceptos: más de $9.200 millones en retenciones del Impuesto a las Ganancias, $501 millones vinculados al IVA y casi $2.000 millones en aportes y contribuciones al sistema previsional.

Desde el organismo recaudador aclararon que el hecho de que algunos pagos se hayan efectuado fuera de término o a través de moratorias no excluye la eventual comisión del delito, ya que la normativa penal económica pone el foco en el incumplimiento de los plazos legales.

En el escrito, ARCA solicitó que se tenga por presentada la ampliación de la denuncia, que se incorpore la documentación como prueba, que intervenga el Ministerio Público Fiscal y que se convoque a declarar a los responsables de la AFA. Además, dejó abierta la posibilidad de que, si corresponde, la causa sea elevada a juicio.