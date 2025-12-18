jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avanza la investigación

La lupa del Estado sobre la AFA: amplían la causa contra "Chiqui" Tapia y el monto ya supera los $19 mil millones

ARCA presentó una nueva ampliación judicial y sostuvo que la entidad madre del fútbol argentino habría retenido impuestos y aportes previsionales sin ingresarlos en tiempo y forma. La investigación ahora abarca más períodos y cifras millonarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chiqui Tapia hizo defendió a los pibes y pidió sanciones.

Chiqui Tapia hizo defendió a los pibes y pidió sanciones.

El conflicto judicial entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por supuestas irregularidades en el manejo de tributos y contribuciones a la Seguridad Social.

Lee además
juan pazo renuncio a su cargo como director del arca y el gobierno designo al nuevo titular de la agencia
Cambios

Juan Pazo renunció a su cargo como director del ARCA y el Gobierno designó al nuevo titular de la agencia
cayo tractorcito cabrera, el mitico socio del gordo valor
Preso

Cayó "Tractorcito" Cabrera, el mítico socio del "Gordo" Valor

La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5 y se incorporó a una causa que ya estaba en trámite. Según el escrito, al que accedieron medios nacionales, la entidad habría practicado retenciones impositivas que luego no fueron depositadas dentro de los plazos que exige la ley, pese a que en algunos casos se habrían regularizado con posterioridad mediante planes de pago.

Con esta nueva ampliación, el monto bajo sospecha asciende a $11.759.643.331,62, correspondiente a períodos comprendidos entre marzo de 2024 y julio de 2025. Ese importe se suma a lo ya denunciado con anterioridad, por lo que la cifra total investigada supera los $19.300 millones.

De acuerdo a lo detallado por ARCA, los fondos cuestionados se dividen en tres grandes conceptos: más de $9.200 millones en retenciones del Impuesto a las Ganancias, $501 millones vinculados al IVA y casi $2.000 millones en aportes y contribuciones al sistema previsional.

Desde el organismo recaudador aclararon que el hecho de que algunos pagos se hayan efectuado fuera de término o a través de moratorias no excluye la eventual comisión del delito, ya que la normativa penal económica pone el foco en el incumplimiento de los plazos legales.

En el escrito, ARCA solicitó que se tenga por presentada la ampliación de la denuncia, que se incorpore la documentación como prueba, que intervenga el Ministerio Público Fiscal y que se convoque a declarar a los responsables de la AFA. Además, dejó abierta la posibilidad de que, si corresponde, la causa sea elevada a juicio.

Temas
Seguí leyendo

Cómo consumir bananas sin provocar picos de azúcar en sangre

El mileísmo definió cambiar el proyecto original de la reforma laboral y el debate será en febrero

Un hombre se emborrachó y prendió fuego su casa: el drama de los padres y sus vecinos

Brutal asesinato: mataron a golpes a jubilada para robarle carne y cuatro pollos

"Fin del juego": secuestran 140 PlayStation 5 de contrabando valuadas en $191 millones

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las normas de discapacidad ni universidades

Eugenia Quevedo, una artista que ya late en las paredes del aeropuerto cordobés

No son los arándanos: el superalimento que más antioxidantes aporta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Bomberos de la zona lograron apagar el incendio que provocó el hombre bajo los efectos del alcohol.
Inconsciente

Un hombre se emborrachó y prendió fuego su casa: el drama de los padres y sus vecinos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Te Puede Interesar

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años
Cambio histórico

Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados
Economía Circular

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados

Imagen ilustrativa
Robo

Tres ladrones encañonaron y asaltaron a un adolescente dentro de un almacén en Chimbas

Tras la polémica por la condena a la obstetra, los 5 motivos que decretaron su responsabilidad en el homicidio culposo
Mala praxis

Tras la polémica por la condena a la obstetra, los 5 motivos que decretaron su responsabilidad en el homicidio culposo