miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

No son los arándanos: el superalimento que más antioxidantes aporta

Un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos posiciona a las nueces pecanas como el alimento natural con mayor capacidad antioxidante, por encima de los frutos rojos más populares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-17 at 5.28.44 PM

Durante años, los arándanos ocuparon el primer lugar en el imaginario colectivo como el alimento con mayor poder antioxidante. Sin embargo, nuevas evidencias científicas revelan que ese liderazgo pertenece a otro producto natural: las nueces pecanas.

Lee además
Juan Javier Pereyra es el nombre del militar que fue encontrado sin vida en Corrientes.
Investigación

Encuentran muerto a otro militar en un cuartel de Corrientes
El fallecimiento de la reconocido locutora Alicia Cuniberti entristeció a la familia de la radiofonía argentina.
Tenía 65 años

El micrófono de luto: falleció una histórica locutora de Radio Nacional

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), este fruto seco alcanza cerca de 18.000 unidades ORAC por cada 100 gramos, una medida que evalúa la capacidad de absorción de radicales de oxígeno, responsables del daño celular. La cifra supera ampliamente a la de los arándanos, que rondan las 6.500 unidades.

El interés por los llamados “superalimentos” impulsó múltiples investigaciones sobre frutos secos y semillas. En ese contexto, las nueces pecanas se destacan por su alto contenido de compuestos fenólicos y vitamina E, antioxidantes clave que contribuyen a neutralizar el estrés oxidativo, un proceso asociado al envejecimiento y a diversas enfermedades crónicas.

Beneficios para el corazón y el cerebro

Diversos estudios citados por la Escuela de Salud Pública de Harvard y agencias internacionales señalan que el consumo regular de nueces pecanas se vincula con mejoras en la salud cardiovascular. Su combinación de grasas insaturadas, fibra y minerales como magnesio favorece el control del colesterol LDL y reduce el riesgo de enfermedad coronaria.

Además, aportan zinc, cobre y manganeso, micronutrientes esenciales para el sistema inmunológico y el metabolismo. Investigaciones recientes también sugieren un posible efecto protector frente al deterioro cognitivo, gracias a su perfil antioxidante y antiinflamatorio.

Valor nutricional y consumo recomendado

Desde el punto de vista nutricional, una porción estándar de 30 gramos de nueces pecanas aporta alrededor de 196 calorías, 3 gramos de proteínas, 20 gramos de grasas —mayoritariamente saludables— y casi 3 gramos de fibra. También contienen vitamina E, tiamina, magnesio y fitosteroles, que ayudan a reducir la absorción de colesterol.

Los especialistas recomiendan consumirlas crudas y sin sal, ya que los procesos de tostado o endulzado pueden reducir su concentración de antioxidantes. La cantidad diaria sugerida oscila entre 30 y 40 gramos, equivalente a un puñado.

Por qué los antioxidantes importan

Los antioxidantes cumplen un rol fundamental en la protección del organismo frente a los radicales libres, moléculas que pueden dañar las células y favorecer el desarrollo de enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer y trastornos neurodegenerativos. En ese sentido, el alto contenido de polifenoles, catequinas y vitamina E convierte a las nueces pecanas en una herramienta nutricional valiosa.

De acuerdo con la USDA, su incorporación regular a la dieta representa una estrategia natural y efectiva para aumentar el consumo de antioxidantes, con beneficios comprobados para la salud a corto y mediano plazo.

Si querés, te la adapto al estilo Infobae, le hago una bajada más corta, o la bajo a nota para web provincial.

Temas
Seguí leyendo

Súper gripe H3N2: ya está más cerca de Argentina y recomiendan aplicarse la vacuna

En Mendoza, los padres pagarán hasta $1,2 millones si sus hijos hacen bullying

Horror en Mar del Plata: cuatro mujeres murieron en el incendio de un geriátrico

Se va el 2025: Cuáles fueron los libros más leídos en Argentina

Crimen de Nora Dalmasso: El fiscal asegura que tiene identificado al femicida

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso

La Policía de la Ciudad echó a una oficial que subía videos "hot" con el uniforme

ANMAT prohibió un conocido aceite de oliva y pidió su urgente retiro de la venta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El fallecimiento de la reconocido locutora Alicia Cuniberti entristeció a la familia de la radiofonía argentina.
Tenía 65 años

El micrófono de luto: falleció una histórica locutora de Radio Nacional

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Te Puede Interesar

Caos en el Hospital de Caucete: una detenida atacó salvajemente al efectivo policial que la custodiaba
Grave

Caos en el Hospital de Caucete: una detenida atacó salvajemente al efectivo policial que la custodiaba

Por Redacción Tiempo de San Juan
La labor parlamentaria del martes. 
Sesión

La Cámara de Diputados postergaría la designación del nuevo camarista civil

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?
Relevamiento

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?

En videos, así son las juntadas de los grupos motoqueros en San Juan
Ambiente stunt

En videos, así son las juntadas de los grupos motoqueros en San Juan

Presupuesto 2026 en Diputados: El oficialismo logró que no se debata artículo por artículo video
Congreso

Presupuesto 2026 en Diputados: El oficialismo logró que no se debata artículo por artículo