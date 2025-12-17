No son los arándanos: el superalimento que más antioxidantes aporta

Durante años, los arándanos ocuparon el primer lugar en el imaginario colectivo como el alimento con mayor poder antioxidante. Sin embargo, nuevas evidencias científicas revelan que ese liderazgo pertenece a otro producto natural: las nueces pecanas.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), este fruto seco alcanza cerca de 18.000 unidades ORAC por cada 100 gramos, una medida que evalúa la capacidad de absorción de radicales de oxígeno, responsables del daño celular. La cifra supera ampliamente a la de los arándanos, que rondan las 6.500 unidades.

El interés por los llamados “superalimentos” impulsó múltiples investigaciones sobre frutos secos y semillas. En ese contexto, las nueces pecanas se destacan por su alto contenido de compuestos fenólicos y vitamina E, antioxidantes clave que contribuyen a neutralizar el estrés oxidativo, un proceso asociado al envejecimiento y a diversas enfermedades crónicas.

Beneficios para el corazón y el cerebro

Diversos estudios citados por la Escuela de Salud Pública de Harvard y agencias internacionales señalan que el consumo regular de nueces pecanas se vincula con mejoras en la salud cardiovascular. Su combinación de grasas insaturadas, fibra y minerales como magnesio favorece el control del colesterol LDL y reduce el riesgo de enfermedad coronaria.

Además, aportan zinc, cobre y manganeso, micronutrientes esenciales para el sistema inmunológico y el metabolismo. Investigaciones recientes también sugieren un posible efecto protector frente al deterioro cognitivo, gracias a su perfil antioxidante y antiinflamatorio.

Valor nutricional y consumo recomendado

Desde el punto de vista nutricional, una porción estándar de 30 gramos de nueces pecanas aporta alrededor de 196 calorías, 3 gramos de proteínas, 20 gramos de grasas —mayoritariamente saludables— y casi 3 gramos de fibra. También contienen vitamina E, tiamina, magnesio y fitosteroles, que ayudan a reducir la absorción de colesterol.

Los especialistas recomiendan consumirlas crudas y sin sal, ya que los procesos de tostado o endulzado pueden reducir su concentración de antioxidantes. La cantidad diaria sugerida oscila entre 30 y 40 gramos, equivalente a un puñado.

Por qué los antioxidantes importan

Los antioxidantes cumplen un rol fundamental en la protección del organismo frente a los radicales libres, moléculas que pueden dañar las células y favorecer el desarrollo de enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer y trastornos neurodegenerativos. En ese sentido, el alto contenido de polifenoles, catequinas y vitamina E convierte a las nueces pecanas en una herramienta nutricional valiosa.

De acuerdo con la USDA, su incorporación regular a la dieta representa una estrategia natural y efectiva para aumentar el consumo de antioxidantes, con beneficios comprobados para la salud a corto y mediano plazo.

Si querés, te la adapto al estilo Infobae, le hago una bajada más corta, o la bajo a nota para web provincial.