miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ícono del cuarteto actual

Eugenia Quevedo, una artista que ya late en las paredes del aeropuerto cordobés

La cantante fue distinguida con un mural en el Aeropuerto Internacional de Córdoba, un reconocimiento inédito para una mujer del género y un símbolo del nuevo pulso cultural de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Córdoba volvió a abrazar al cuarteto desde uno de sus lugares más transitados. En el Aeropuerto Internacional, viajeros y locales se encuentran ahora con un mural dedicado a Eugenia Quevedo, una de las voces más potentes del cuarteto contemporáneo. La obra fue inaugurada el 15 de diciembre, en una jornada cargada de emoción que coincidió con el regreso de la artista tras una presentación en vivo.

Lee además
desde la intimidad de su casa y sin filtros: eugenia quevedo canto en vivo con un sanjuanino y sorprendio en tiktok
Perlita

Desde la intimidad de su casa y sin filtros: Eugenia Quevedo cantó en vivo con un sanjuanino y sorprendió en TikTok
no son los arandanos: el superalimento que mas antioxidantes aporta
A tener en cuenta

No son los arándanos: el superalimento que más antioxidantes aporta

El homenaje marca un hito, es la primera vez que una mujer cuartetera es reconocida con una intervención artística de estas características en la ciudad. El mural fue impulsado por la firma FaroLatino y contó con la presencia de sus principales autoridades, quienes acompañaron a la cantante en el descubrimiento de la obra.

image

Lejos de ser solo un retrato, la imagen transmite movimiento, energía y presencia escénica. Colores intensos, trazos expresivos y una composición dinámica reflejan el espíritu del cuarteto y la fuerza con la que Quevedo se abrió paso en un género históricamente dominado por hombres, aunque sostenido desde sus orígenes por mujeres fundamentales.

La inauguración se da, además, en un momento especial para la cultura cordobesa; el reciente reconocimiento del cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Un respaldo internacional que refuerza el valor identitario de un ritmo que atraviesa generaciones y fronteras.

En ese contexto, la figura de Eugenia Quevedo cobra aún más relevancia. Su crecimiento artístico también se refleja en el mundo digital, donde acumula millones de oyentes y reproducciones en decenas de países, posicionándose como una de las artistas más escuchadas del género.

image

Con este mural, su imagen pasa a formar parte del paisaje cotidiano de Córdoba y se convierte en una carta de presentación cultural para quienes llegan a la provincia. Más que un reconocimiento individual, la obra celebra al cuarteto, a la voz femenina y a una nueva etapa de la música popular argentina que sigue escribiéndose con identidad propia.

Temas
Seguí leyendo

Encuentran muerto a otro militar en un cuartel de Corrientes

El micrófono de luto: falleció una histórica locutora de Radio Nacional

Súper gripe H3N2: ya está más cerca de Argentina y recomiendan aplicarse la vacuna

En Mendoza, los padres pagarán hasta $1,2 millones si sus hijos hacen bullying

Horror en Mar del Plata: cuatro mujeres murieron en el incendio de un geriátrico

Se va el 2025: Cuáles fueron los libros más leídos en Argentina

Crimen de Nora Dalmasso: El fiscal asegura que tiene identificado al femicida

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El fallecimiento de la reconocido locutora Alicia Cuniberti entristeció a la familia de la radiofonía argentina.
Tenía 65 años

El micrófono de luto: falleció una histórica locutora de Radio Nacional

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Te Puede Interesar

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual
Justicia Federal

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino estafó a su amigo: le robó los datos de la tarjeta y se compró una bici de casi un millón
Jusiticia

Un sanjuanino estafó a su amigo: le robó los datos de la tarjeta y se compró una bici de casi un millón

Minera Escondida, operada por BHP, volvió a liderar la producción de cobre en Chile. La compañía es socia de Lundin en el proyecto Vicuña, en Iglesia.
Aportes fiscales

La gigante minera BHP, que tiene un pie en San Juan, dejó una lluvia de dólares en impuestos en Chile

La labor parlamentaria del martes. 
Sesión

La Cámara de Diputados postergaría la designación del nuevo camarista civil

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas
Emotivo

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas