Eugenia Quevedo, una artista que ya late en las paredes del aeropuerto cordobés

Córdoba volvió a abrazar al cuarteto desde uno de sus lugares más transitados. En el Aeropuerto Internacional, viajeros y locales se encuentran ahora con un mural dedicado a Eugenia Quevedo , una de las voces más potentes del cuarteto contemporáneo. La obra fue inaugurada el 15 de diciembre, en una jornada cargada de emoción que coincidió con el regreso de la artista tras una presentación en vivo.

El homenaje marca un hito, es la primera vez que una mujer cuartetera es reconocida con una intervención artística de estas características en la ciudad. El mural fue impulsado por la firma FaroLatino y contó con la presencia de sus principales autoridades, quienes acompañaron a la cantante en el descubrimiento de la obra.

Lejos de ser solo un retrato, la imagen transmite movimiento, energía y presencia escénica. Colores intensos, trazos expresivos y una composición dinámica reflejan el espíritu del cuarteto y la fuerza con la que Quevedo se abrió paso en un género históricamente dominado por hombres, aunque sostenido desde sus orígenes por mujeres fundamentales.

La inauguración se da, además, en un momento especial para la cultura cordobesa; el reciente reconocimiento del cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Un respaldo internacional que refuerza el valor identitario de un ritmo que atraviesa generaciones y fronteras.

En ese contexto, la figura de Eugenia Quevedo cobra aún más relevancia. Su crecimiento artístico también se refleja en el mundo digital, donde acumula millones de oyentes y reproducciones en decenas de países, posicionándose como una de las artistas más escuchadas del género.

Con este mural, su imagen pasa a formar parte del paisaje cotidiano de Córdoba y se convierte en una carta de presentación cultural para quienes llegan a la provincia. Más que un reconocimiento individual, la obra celebra al cuarteto, a la voz femenina y a una nueva etapa de la música popular argentina que sigue escribiéndose con identidad propia.