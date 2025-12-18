jueves 18 de diciembre 2025

Confirmado

El mileísmo definió cambiar el proyecto original de la reforma laboral y el debate será en febrero

El oficialismo anunció que prorrogará su tratamiento en sesión para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en febrero del 2026, cuando su objetivo inicial era obtener una media sanción la próxima semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tampoco en el Senado el Gobierno pudo concretar su estrategia legislativa al pie de la letra: luego de una extensa jornada de expositores informativos en la que se iba garantizar el dictamen mayoritario de reforma laboral, anunció que prorrogará su tratamiento en sesión para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en febrero del 2026, cuando su objetivo inicial era obtener una media sanción la próxima semana.

El nuevo régimen fiscal RIMI que viene con la reforma laboral que impulsa la Nación busca acelerar inversiones productivas y mejorar el flujo financiero de las pymes, con impacto directo en economías regionales como San Juan.
Qué es el RIMI

El capítulo poco visible de la reforma laboral de Milei: los incentivos fiscales para pymes y el impacto en San Juan
En la marcha contra la reforma laboral, la CGT amenazó con un paro general si trataban y aprobaban el proyecto en el Senado

"Vamos a firmar un dictamen abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero", explicó Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, en medio del Plenario legislativo en conjunto con la Comisión de Presupuesto que trabajaba para apurar el dictamen. "Este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el día 26 de diciembre", agregó la exministra, que explicó que esa fecha se destinaría a la votación del proyecto de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal sancionadas por la madrugada en Diputados.

Aún así, Bullrich explicó que iban a firmar un dictamen "como criterio de cierta certeza", aunque su borrador final aún no se ha difundido públicamente. "Es bueno que se prorrogue el debate y que no se cierre tan express como se venía intentando y que se escuche", destacó el senador Mariano Recalde (Fuerza Patria), aunque se lamentó porque "el dictamen no recoge ninguna observación ni ningún planteo, siquiera lo que ustedes consideraron aceptables".

Ahora el plan del Gobierno es alcanzar dictamen del proyecto de Presupuesto 2026 este viernes 19 de diciembre a las 10 horas, en una reunión de comisiones. A partir de allí, precisarían aprobar la iniciativa en el Senado en los cinco días hábiles que le restan, considerando que su propuesta original no logró avanzar en Diputados tras la caída de un capítulo completo. En caso de que no pueda hacerlo en lo que queda del año, Casa Rosada debería tomar la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 por un período de tiempo más.

La prórroga del tratamiento de la reforma laboral se definió horas después de una marcha de la Confederación General del Trabajo en Plaza de Mayo, que formó parte de un "plan de resistencia programada", según plantearon en la central obrera. Desde ese organismo, también advirtieron por la posibilidad de un paro nacional en caso de que se avance el proyecto sin modificaciones.

Un miembro de la conducción sindical atribuyó la decisión oficialista a "la presión de CGT sobre los senadores, el efecto de la movilización y los errores nos forzados del oficialismo. Además de los cuestionamientos generalizados en la comisión". "Ahora empieza otro partido", agregaron. Un legislador peronista que también forma parte de la dirigencia gremial explicó en qué momento se rompieron los puentes con Casa Rosada: "Con Guillermo Francos se hablaba bien. Después venía Santiago Caputo y... más o menos. Pero llegaba Sturzenegger y se pudría todo". Su testimonio subraya las tensiones que subsisten dentro de la gestión nacional acerca del tipo de vínculo que deben tener contra el gremialismo nacional.

Desde la conducción sindical, en conjunto con los bloques legislativos justicialistas, insisten con su plan inicial de ocho puntos para la reforma laboral: reducción paulatina de la jornada laboral, recomposición salarial, garantías para trabajadores de plataformas, articulación de convenios colectivos, participación en las ganancias de grandes empresas, derecho a la desconexión digital, creación de comités de salud y seguridad en las compañías y aumento de la licencia parental. Estos últimos dos apartados tuvieron dictamen en 2023, con otro oficialismo nacional.

Fuente: Ámbito

