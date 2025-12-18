jueves 18 de diciembre 2025

Horror en Buenos Aires

Brutal asesinato: mataron a golpes a jubilada para robarle carne y cuatro pollos

La víctima tenía 89 años. Uno de los atacantes fue detenido y hay otro prófugo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una jubilada fue víctima de un brutal asesinato en Buenos Aires.

Una jubilada fue víctima de un brutal asesinato en Buenos Aires.

Una jubilada fue asesinada a golpes en su vivienda y, por el crimen, detuvieron a un vecino de la mujer, quien consumó la mortal agresión para robar carne y cuatro pollos que había en la heladera de la víctima. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los investigadores procuran establecer el paradero de un cómplice del apresado.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada como Luisa Vicenta Caporalini, de 89 años.

Según indicaron los informantes, el asesinato se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla recibieron una denuncia en el número de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en una vivienda situada en Simón Bolívar al 2000, casi en el cruce con Juan de Garay.

Al arribar a la propiedad, los efectivos policiales hallaron el cadáver de la octogenaria, que yacía atado y tendido en una cama, en el dormitorio.

Peritos de la División Casos Especiales de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo y lograron determinar que presentaba lesiones en la región del rostro, compatibles con golpes.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos del Departamento de Homicidios realizaron diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de averiguar el paradero de los asesinos.

Al cotejar las diversas imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del barrio, los pesquisas establecieron que dos sujetos habían merodeado la vivienda en la que residía Caporalini y que uno de los sospechosos era un vecino de la mujer, de 30 años, que contaba con antecedentes delictivos por “robo agravado” (del 19 de mayo de 2018) y una restricción de acercamiento (del 31 de mayo de 2024).

Allanamiento de urgencia

Con las pruebas, los funcionarios allanaron, de urgencia, la casa que era habitada por el joven, a quien se aprehendió y, al requisar posteriormente el lugar, incautaron diversos cortes de carne y cuatro pollos que habían sido sustraídos de la heladera de Caporalini.

Mientras tanto, se intenta capturar al otro ladrón, que tenía colocada una campera del club Boca Juniors y que ascendió a un tren perteneciente a la línea General Roca.

Autoridades de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.

A su vez, se alcanzó a certificar, por testimonios aportados por familiares de la mujer, que de su domicilio faltaba un aparato de telefonía celular, que sería propiedad de un hijo de la jubilada.

Consta en el sumario que los asaltantes entraron al inmueble por la cocina y tras quitar los tornillos de una reja instalada en el sector posterior de la vivienda.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio en ocasión de robo”, Leonardo Esteban Kaszewski, fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 de los tribunales de la jurisdicción.

FUENTE: Crónica

